El youtuber Etika, de 29 años, hallado muerto en Nueva York

La Policía de Nueva York encontró el lunes por la tarde el cuerpo sin vida de Desmond Amofah, más conocido como Etika en YouTube, cerca del South Street Seaport, el puerto al sur de la de isla de Manhattan. Llevaba seis días desaparecido y las causas de la muerte aún no han sido reveladas.

El youtuber, de 29 años, comenzó su andadura en la plataforma de Google en 2012. La mayoría de sus vídeos trataban sobre videojuegos de Nintendo, motivo por el que también estaba en Twitch, otra plataforma de streaming. Entre las dos redes sociales, Etika acumulaba más de 800.000 seguidores y contaba con una legión de fans por todo el mundo. En Twitter, Amofah sumaba más de 360.000 seguidores.

La policía de Nueva York encontró el pasado sábado varias de sus pertenencias cerca del Puente de Manhattan. Entre los objetos recuperados están una Nintendo Switch, su teléfono móvil y una mochila que contenía mudas limpias, una camiseta y unos pantalones.

We regret to inform that Desmond Amofah aka Etika has been found deceased. https://t.co/sedwZZxglw