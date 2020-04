"Desde Rusia con amor": suspicacias por el envío a Italia de ayuda sanitaria y personal del Ejército ruso

En las afueras de Bérgamo, la ciudad italiana más golpeada por el coronavirus, una enorme feria de comercio y un centro de exposiciones han sido convertidos en un hospital de campaña. En lugar de pabellones y puestos, hay 142 camas, de las cuales solamente 38 están ocupadas.

Dentro de la zona roja del hospital, donde son atendidos los pacientes en estado más crítico, hay casi tantos médicos rusos como pacientes: 32 médicos y enfermeras de las fuerzas armadas rusas y ocho intérpretes, todos enviados desde Moscú en un gesto humanitario polémico.

Aquí, entrar al área de cuidados intensivos es un proceso complejo: hay que colocarse dos capas de elementos protectores. Primero, una bata blanca del hospital y luego un traje quirúrgico desechable, zapatillas de plástico, guantes, gafas transparentes y una máscara de soldar transparente, todo desinfectado varias veces con gel hidroalcohólico. Incluso después de todo esto, es difícil sentirse 100% a salvo del virus que ha arrasado esta ciudad y la región de los alrededores, provocando miles de muertes en solo unas semanas.

Médicos voluntarios de una ONG italiana, que trabajaron durante la epidemia del ébola en Sierra Leona, y equipos médicos del hospital Papa Juan XXIII de Bérgamo, que se llevaron la peor parte de la devastadora primera etapa del brote en esta región, están a cargo de las salas principales. Pero a los médicos rusos se los reconoce inmediatamente porque han traído sus propios equipos de protección personal: trajes blancos con rayas azules.

'@mod_russia's field hospital in the Italian city of Bergamo is up and running. Now the tough work to save lives begins.



➡️ top-of-the-line medical equipment

➡️ 142 medical beds

➡️ 200 Russian and Italian specialists

➡️ 8 teams of Russian doctors and nurses 😷#RussiaHelpspic.twitter.com/zRh4KpuDY9