100 días de coronavirus: la cronología de cómo nos ha cambiado el mundo

Una década turbulenta llegaba a su fin. Era la nochevieja de 2019 y casi todo el mundo se preparaba para celebrarlo. Los obituarios del tiempo que terminaba abusaban de erupciones volcánicas y tsunamis –tanto físicos como sociales- que conformarían la década que apenas comienza: el Brexit, la guerra civil en Siria, las crisis de refugiados, el incremento sin pausa de las redes sociales y un nacionalismo que ocupaba ya muchas esquinas de la realidad.

Esos obituarios se publicaron demasiado pronto.

Pocas horas antes de los brindis y las campanadas, el evento más relevante de la década acababa de abrirse paso entre los titulares. Fue a las 13.38 del 31 de diciembre cuando una página web del Gobierno chino anunció que se había detectado una "neumonía de causas desconocidas" en las zonas aledañas al mercado de mariscos de Wuhan, una ciudad industrial de 11 millones de habitantes al sur del país.

El estallido fue sólo uno de entre una docena confirmados por la Organización Mundial de la Salud ese mismo mes, que incluían ébola en África occidental, sarampión en el Pacífico y Dengue en Afganistán. Pocos hicieron caso a la noticia fuera de China.

En los 100 días que siguieron al anuncio, el virus paralizaría los viajes internacionales, congelaría la actividad económica y confinaría a la mitad de la humanidad al interior de sus casas, contagiando a más de un millón de personas -una cifra que sigue aumentando conforme se hacen pruebas- y entre los que se encuentran uno de los vicepresidentes de Irán y una vicepresidnta de España, Carmen Calvo, el actor Idris Elba o el Primer Ministro británico Boris Johnson. A mediados de abril, el virus había provocado ya más de 75.000 fallecidos.

Pero todo eso era inimaginable esos últimos minutos de diciembre, cuando a punto de llegar la medianoche, explotaban los fuegos artificiales y millones de personas se abrazaban y deseaban feliz año en las calles de todo el planeta.

Día 1

Miércoles 1 de enero

Cierra el mercado de mariscos de Wuhan

El mercado de mariscos de Wuhan , normalmente un lugar bullicioso, comienza a ser rodeado por la policía con la clase de cinta protectora colgada entre vallas metálicas que sirve para señalar que algo sucede. Los dueños de los puestos de comida bajan las persianas, tradicionalmente azules, y personas vestidas con equipos de protección biológica toman muestras de diversas superficies que colocan cuidadosamente en bolsas selladas.

En las redes sociales chinas comienzan a circular mensajes de preocupación. Algunos, acompañados de documentos médicos que habían logrado llegar a internet y advertían de que al hospital de Wuhan llegaban pacientes con síntomas preocupantes.

"Al menos es un SARS, no dejen salir a las enfermeras" se leía en un mensaje. Otro decía "Lávense las manos. Máscaras. Guantes". Las autoridades taiwanesas comienzan a observar con alarma. La isla ya está poniendo en marcha ciertas medidas de precaución sanitaria: al aterrizar en Taipei, los vuelos que llegan de Wuhan pasan por un proceso de escaneo de pasajeros con síntomas compatibles con la fiebre antes de desembarcar. En dos días Singapur y Hong Kong vigilan todas las llegadas desde esa ciudad.

En Wuhan, ocho personas acusadas de expandir "rumores" sobre la enfermedad son puestas a disposición de la Oficina de Seguridad Pública. Otra persona que será castigada es un oftalmólogo de Wuhan, Li Wenliang, que mostró a sus alumnos en la facultad de medicina un análisis de lo que él creyó que era Sars. Frases como "una neumonía desconocida en Wuhan" y "El mercado de mariscos de Wuhan" ya están censuradas en YY, una red social china.

Cartel que advierte de la neumonía vírica en Wuhan EFE

Día 9

Jueves 9 de enero

Se identifica un nuevo coronavirus

Se identifica la enfermedad misteriosa: científicos chinos dicen que los pacientes enfermos de Wuhan han contraído un coronavirus desconocido hasta el momento.

Dos coronavirus, SARS y MERS (Síndrome respiratorio de Oriente Medio) ya habían provocado pandemias este siglo. Este es nuevo e igual de mortífero. La noche anterior, un hombre de 61 años muere en un hospital de Wuhan. Es la primera víctima identificada.

En este momento, el conteo oficial no funciona. Los médicos han logrado secuenciar el virus y lo han diferenciado de la neumonía ordinaria. En cuatro días no se anuncia ningún caso nuevo de coronavirus.

La especulación sobre un avión que se ha estrellado en las afueras de Teherán opaca la identificación del nuevo virus. Irán achaca el accidente a un fallo técnico pero la red muestra fotos y vídeos que alimentan la sospecha de que ha sido derribado.

Poco después una investigación llega a la conclusión de que la epidemia se duplicaba cada semana. Al día siguiente, Li Wenliang, el oftalmólogo, comienza a desarrollar síntomas.

Día 13

Lunes 13 de enero

Tailandia informa de su primer caso

Ha pasado más de una semana desde que las autoridades de Wuhan confirmaran su último caso de este nuevo coronavirus. Nada nuevo desde la celebración en la ciudad de una importante reunión anual entre cargos estatales y provinciales del partido.

Pero el virus ya ha traspasado la red. Tailandia ya informa de su primer caso, un hombre de Wuhan de 61 años cuya fiebre fue detectada por un escáner de vigilancia de temperatura corporal en el aeropuerto de Bangkok.

Un comité de expertos en enfermedades infecciosas bajo el acróimo Nervtag se reúne en Londres para debatir sobre el virus y evalúa que en ese momento el riesgo para el Reino Unido "es muy bajo pero garantiza que se investigará y se realizarán pruebas".

El Gobierno chino dice que aún no tiene pruebas concluyentes de transmisión entre humanos ni de que algún profesional de la medicina haya enfermado. El mensaje oficial es amplificado por la Organización Mundial de la Salud, que emite una nota de prensa en la que muestra su confianza en la respuesta del gobierno chino.

Los epidemiólogos dicen que las noticias son buenas. Guan Yi, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Hong Kong explica a The New York Times que "si no hay casos nuevos en los próximos días es que el brote ha finalizado".

Pero los médicos que trabajan en Wuhan ven algo diferente. Sus pruebas mostrarían días después que durante un par de semanas, los hospitales de la ciudad han estado lidiando un "incremento exponencial" de casos sin ninguna relación con el mercado de mariscos.

Día 20

Lunes 20 de enero

Se confirma la transmisión entre humanos

Zhong Nanshan, experto en sistema respiratorio y cara visible del Gobierno para la respuesta a esta crisis, acude a la televisión pública para dar malas noticias: han localizado dos nuevos casos del virus en la provincia de Guangdong. Son pacientes que no tienen ningún contacto con Wuhan.

La conclusión es evidente: "Podemos decir que es cierto que hay transmisión entre humanos", concluye Zhong.

Parecía que el virus había desaparecido de China durante un par de semanas. Ahora resulta que aparece en otras partes del país. La noche del viernes hubo cuatro casos nuevos. El domingo ya eran 139. Cuando termine mañana, ya habrá casos confirmados en Pekín y Shanghai.

Se extiende por todo el mundo: Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Allí, un hombre de 35 años que acaba de regresar de Wuhan se presentó en una clínica del Estado de Washington con tos y fiebre alta. Es el primer caso en el país.

Donald Trump fue informado en detalle por primera vez dos días atrás. Mientras le explicaban lo que sucedía interrumpió dos veces para preguntar cuando regresarían al mercado los aparatos para vapear con sabores, de acuerdo con el Washington Post.

En Wuhan comienza el pánico. A las seis de la madrugada, más de 100 pacientes con síntomas compatibles con el coronavirus esperaban para ser diagnosticados en el hospital Xiehe, según dijo uno de los empleados a The Guardian.

Dos turistas se fotografían frente al Duomo de Milán

Día 24

Viernes 24 de enero

El virus llega a Europa

El día antes del Año Nuevo lunar, cientos de millones de chinos comienzan a desplazarse para visitar familias y amigos. Wuhan ya ha sido sellada. La mayor parte del transporte que entra y sale de la ciudad ha sido suspendido. Ya se han detectado más de 800 contagios y han muerto 25 personas.

La ciudad es la primera en experimentar el golpe frontal del brote: los casos aumentan rápidamente, los hospitales comienzan a sufrir la tensión y todos sus habitantes son puestos en cuarentena.

Entonces, el virus llega a Europa. Es detectado en dos personas que han llegado de China y en un pariente. El trío ha mantenido docenas de interacciones. Las autoridades francesas dicen que se apresuran para localizar los casos. "Hay que tratar una epidemia como se trata un incendio", afirma la ministra de Salud francesa, Agnès Buzyn.

A Trump le preguntaron por primera vez en una rueda de prensa en Davos, hace dos días. Querían saber si le preocupaba una posible pandemia. Dijo: "No. De ningún modo. Lo tenemos totalmente controlado"

Mañana, el confinamiento en China se ampliará hasta afectar a 56 millones de personas. El Presidente Xi Jinping advertirá de que el país enfrenta una "situación grave". Liang Wudong, médico en el hospital Xinhua en Hubei, se convertirá en el primer médico en morir.

Día 31

Viernes 31 de enero

El mismo día del Brexit, el coronavirus ya ha superado al SARS

Después de casi cuatro años de debates agónicos en el parlamento y las calles, Reino Unido abandona formalmente la Unión Europea a las 11 de la noche. Un Big Ben virtual transmitió las campanadas desde el 10 de Downing Street para marcar el hito. Muy cerca, en Parliament Square, Nigel Farage, interpreta su versión de God Save The Queen.

El día es también un hito especial para el coronavirus: cuando cae la noche, ya ha infectado a más personas que el SARS. Se confirma que ha llegado a Italia, a Reino Unido y se detecta el primer caso de un contagiado que está en España.

"La situación es seria pero no es necesario alarmarse. Todo está absolutamente bajo control", afirma el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza.

Aún no ha muerto nadie fuera de China pero en China la cifra de fallecidos no deja de aumentar. Ya son 258 muertos y más de 11.000 contagiados. Estados Unidos anuncia que impide la entrada en el país a extranjeros que hayan estado en China.

Evacuación y repatriación marcan la lucha contra el coronavirus en China EFE

Día 36

Martes 4 de febrero

Primer muerte fuera de China

El conteo oficial de casos en China supera los 20.000 con más de 425 muertos. Un habitante de Wuhan que desarrolló una neumonía severa la semana anterior muere en un hospital en Manila, Filipinas. Es el primer muerto fuera de China. Filipinas prohíbe la entrada de personas provenientes de China.

El director general de la Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad ya es internacional y se extiende, pero lo hace de manera "mínima y lenta" pese al riesgo de empeorar, y no es necesario suspender los viajes o el comercio.

Un londinense llega al aeropuerto de Gatwick desde Shanghai y dice a The Guardian que le sorprende la poca vigilancia con la que se ha encontrado al llegar a casa. Rellenó un formulario con su información de contacto y sus planes de viaje pero asegura que fue ignorado.

En el Hospital Central de Wuhan, Li Wenliang empeora. Su muerte, tres días después, provocará ira y pena en su ciudad, bajo total confinamiento, y por todo el país.

Quienes dirigieran la oficina de preparación ante pandemias de la Casa Blanca, clausurada en 2018, publican una columna de opinión en el Wall Street Journal titulada: "Detengan un brote de coronavirus en Estados Unidos antes de que comience".

Mañana, los Centros para Control y Prevención de enfermedades comenzarán a distribuir pruebas para detectar coronavirus por todo el país. Pero no funcionan del todo bien. En un mes, Estados Unidos hará solo 1.200 pruebas. Corea del Sur o Alemania hacen alrededor de 12.000 al día.

Pocos días después, Trump dirá durante un mitin en New Hampshire que el brote disminuirá pronto. "En abril, ya saben, en teoría, aumenta un poco la temperatura y milagrosamente esto desaparece".

Una mujer con mascarilla en el metro de Bangkok Tailandia Adryel Talamantes/ZUMA Wire

Día 50

Miércoles 19 de febrero

Preocupa una iglesia en Corea del Sur

Una política de exámenes muy rigurosa y un seguimiento muy estricto de los contactos entre las personas comienza a dar sus frutos en Corea del Sur, donde sólo se registran hasta ayer 30 casos. Pero el caso que preocupa a las autoridades es el 31.

La mujer, de 61 años, que pertenece a una secta cristiana que gusta del secretismo y mueve multitudes, ha acudido a dos celebraciones ya enferma. Ignoró las recomendaciones de los médicos de hacerse pruebas y en su lugar se fue a misa y a una comida en un hotel. Las autoridades han calculado que ha mantenido al menos 1160 contactos de riesgo. "Después de ese caso, el virus estalló, diría más tarde la ministra de Asuntos Exteriores de Corea, Kang Kyung-wha.

Irán anuncia sus dos primeros casos. Los dos en la ciudad sagrada de Qom.

En Milán, el Atalanta sigue su carrera de ensueño por la Champions League y vence al Valencia 4-1. El estadio vibra con cada gol. "Más o menos la tercera parte de la población de Bergamo estaba en San Siro esa tarde", dice un informe sobre el partido. Miles de españoles viajaron a la capital de Lombardía para el partido.

En Las Vegas, el Partido Demócrata celebra su noveno debate presidencial, el primero en el que participa el exgobernador de Nueva York Michael Bloomberg que recibe múltiples ataques contra su reputación por parte de la senadora Elizabeth Warren. La palabra coronavirus no se menciona una sola vez.

Día 56

Martes 25 de febrero

El virus se hace con el planeta

Hay más de 80.000 casos por todo el mundo. Por primera vez desde que se descubriera el brote, hay más casos fuera de China que en China. Según las cifras oficiales, Pekín llegó al pico de contagios hace dos días, con 150 muertos.

En otros países comienza a aumentar la curva de contagios y muertes. En Italia la primera muerte llegó hace cuatro días. Ya hay 11 muertos. Unas 50.000 personas en el norte de Italia han sido confinadas. Es el primer confinamiento de población en Europa.

Se cree que el mayor número de muertos después de China está en Irán, donde hay al menos 12 muertos confirmados por las autoridades y 50 solo en Qom, según un diputado local.

La enfermedad golpea a la élite del régimen. El viceministro de sanidad apareció en televisión sudando copiosamente mientras decía que el virus estaba bajo control. Esa tarde Iraj Harirchi confirma que ha dado positivo y está contagiado.

Estados Unidos anuncia su caso número 14. Trump tuitea durante una visita de estado a la India: "El coronavirus está casi bajo control en Estados Unidos. A mí me parece que la bolsa va muy bien".

Soldados italianos descargan los féretros de los muertos con coronavirus. Andrea Fasani / EFE / EPA

Día 66

Viernes 6 de marzo

Italia en crisis y se registra la primera persona muerta en el Reino Unido

El número de personas muertas en Italia se multiplica por seis en seis días. Ya han muerto más de 230 personas y los casos aumentan a un ritmo de 1200 al día. En Roma se han cerrado las escuelas, se prohíbe el público en la primera división del fútbol y se va a aislar Lombardía.

El primer ministro, Guiuseppe Conte, dice: "El sistema de salud corre riesgo de sobrecarga y tendremos un problema con los cuidados intensivos si la crisis continua creciendo de manera exponencial".

Se detecta por primera vez una muerte por coronavirus en España, un hombre de 82 años. Se limitan y cancelan eventos deportivos con equipos italianos, aunque se celebran otros acontecimientos políticos y deportivos ese fin de semana.

Una mujer de 70 años se convierte en la primera víctima mortal detectada en el Reino Unido. El gobierno británico dice que el virus "va a extenderse significativamente".

Tres días antes, en una rueda de prenda, Boris Johnson provocó caras de extrañeza cuando dijo que pensaba seguir dándole la mano a la gente. "Estuve en un hospital donde creo que había algunos pacientes de coronavirus y le di la mano a todo el mundo".

Día 71

Miércoles 11 de marzo

Covid-19 es declarada pandemia

En un discurso poco habitual desde el Despacho Oval, Trump anuncia que su administración pone en marcha "el esfuerzo más agresivo e integral para enfrentarse a un virus extranjero en la historia moderna".

El número de casos en Estados Unidos ha superado los 1.000 infectados y en todo el mundo hay más de 116.000 personas contagiadas.

Las bolsas en el Reino Unido y Estados Unidos caen más rápido que en cualquier otro momento desde la crisis financiera en 2008. Entran en pánico por el virus y una guerra de precios de petróleo entre Rusia y Estados Unidos.

El número de fallecimientos en Italia aumenta en 168 en un solo día. Es la cifra más alta registrada en el mundo. Una foto de una enfermera italiana agotada sobre su mesa se hace viral. El país se enfrenta a "su hora más oscura", en palabras de Conte.

La Organización Mundial de la Salud declara una obviedad: el coronavirus o Covid-19, nombre designado para la enfermedad que lo causa, es una pandemia.

Reino Unido registra 456 casos pero se resiste a aplicar el tipo de confinamientos que otros países de Europa ponen en marcha. Se pide a las personas enfermas o vulnerables que se queden en casa pero el gobierno comienza a inclinarse por la opinión de que el coste de deshacerse del virus será demasiado alto en cuanto a libertades civiles. Creen también que permitir la expansión podría "lograr algún tipo de inmunidad colectiva". Eso lo afirmó Sir Patrick Vallance, asesor científico principal del Gobierno británico en la BBC.

El número de casos detectados en España repunta y el gobierno decreta esa semana primero el cierre de escuelas y luego el estado de alarma con confinamiento de la población.

Día 77

Martes 17 de Marzo

La vida normal se suspende por todo el mundo

Los países de Europa cierran sus fronteras y el continente se aísla del resto del mundo. "Estamos en guerra". declara hasta en seis ocasiones Emmanuel Macron en un discurso a la nación.

En Italia ya mueren más de 450 personas al día y en breve superarán el número de muertos en China. Los casos confirmados en España se doblan hasta más de 17.000 a final de semana. Tres cuartos de los muertos por Coronavirus son europeos.

Cada hora se anuncia alguna novedad: más casos, más muertes y más restricciones al movimiento. Los australianos que se encuentran fuera del país reciben una petición sin precedentes por parte de su Gobierno: regresar a casa lo antes posible. Los franceses ya no pueden andar en bici. Los 40 millones de californianos reciben como consejo no salir de casa.

La oficina del Primer Ministro británico decide revisar su estrategia. La inmunidad colectiva, según algunos modelos, podría implicar la pérdida de medio millón de vidas y terminar con el sistema público de salud.

En Burkina Faso, un exvicepresidente del Parlamento muere por el virus. Es el primer caso confirmado de muerte por Covid-19 en el África Subsahariana. A finales de semana habrá 1000 casos en el continente. Más de 160.000 en todo el mundo.

Personal médico y voluntarios realizan tests de coronavirus en el coche a los niños que llegan al Children's National Hospital en Washington DC, Estados Unidos EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Día 83

Lunes 23 de marzo

Reino Unido ordena el confinamiento

Los casos confirmados en todo el mundo ya superan los 370.000. Entre ellos, más de 6600 británicos. En el que se cree uno de los momentos más vistos de la historia de la televisión británica, Boris Johnson ordena el cierre de todos los negocios no esenciales y exhorta al país: "debéis quedaros en casa".

En España mueren casi 400 personas. La mayor cifra hasta el momento. Sería la menor en las próximas dos semanas.

En la ciudad de Nueva York se confirman más de 5.000 casos. En el Estado hay 20.000. A finales de semana, Estados Unidos es el país con más casos del mundo.

Parece que la ola de contagios remite en China, que esta semana ha registrado su primer día sin casos propios incluso en la provincia de Hubei, el lugar donde todo comenzó.

Mañana, el primer ministro indio, Narendra Modi, pedirá a su país que "olvide lo que significa salir a la calle" durante las próximas tres semanas. La orden de confinamiento dará lugar a una de las mayores migraciones del subcontinente desde la partición en 1947. Los trabajadores tratan de regresar desde Delhi a sus lugares de origen. En este momento, unos 3500 millones de personas en todo el mundo se encuentran en cuarentena.

Día 93

Jueves 2 de abril

Otro triste hito superado

Al caer la noche, el contador de contagios de la Universidad John Hopkins confirma que se ha superado el millón. Más de 50.000 personas han muerto. Entre los infectados está el primer ministro Boris Johnson, que dice que tiene algunos síntomas leves pero puede seguir gobernando.

En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán recibe autorización para gobernar por decreto sin límite temporal.

En la India, se detecta un segundo caso en Dharavi, uno de los barrios más populosos y pobres de Bombay, uno de los lugares con más densidad de habitantes del mundo. Se teme que el brote en el país pueda ser mucho peor que lo que los datos muestran. El conteo oficial solo registra 2069 casos.

En España mueren más de 950 personas en un solo día. Las cifras muestran que más de seis millones de personas en Estados Unidos se han registrado como desempleados en una semana. Y se suman a los tres millones de la semana anterior. Estados Unidos roza ya el cuarto de millón de casos y han muerto 6000 personas. Se han abierto hospitales de campaña en Central Park en la ciudad de Nueva York. Se han habilitado camiones frigoríficos para almacenar los muertos. Trump advierte de que vienen "dos semanas muy muy dolorosas".

Día 99

Miércoles 8 de abril

No se sabe cómo evolucionará la pandemia

Boris Johnson sigue en el hospital, ingresado en la UCI durante la noche del lunes cuando su estado empeoró.

En alguno de los países más golpeados de Europa, el número de contagios y muertos comienza a descender. China registra su primer día sin muertes y comienza, con cautela, a reabrir sus ciudades.

El sábado pasado podría haber sido el de mayor mortalidad hasta el momento, con más de 6500 muertos en todo el mundo. Algunos de los países más pobres y más poblados todavía no han sido golpeados con fuerza por el virus. Es demasiado pronto para saber aún que sucederá.

Singapur, cuya respuesta ante la crisis fue ampliamente elogiada, ha aprobado una estricta cuarentena entre señales de una posible segunda ola de contagios. Se investiga en busca de la vacuna a toda velocidad pero es poco probable que exista en grandes cantidades, al menos durante los próximos 18 meses.

Paquistán reabre el sector de la construcción. Con uno de cuatro habitantes viviendo en la pobreza, el país se la juega entre frenar el virus y la "garantía de que la gente no muera de hambre y la economía no colapse", dice el primer ministro, Imran Khan.

En total, ya han muerto más de 75.000 personas y 1,3 millones se han contagiado. Alrededor de 270.000 personas han logrado recuperarse. No hay ningún consenso sobre el modo de regresar a la normalidad.

Traducido por Alberto Arce