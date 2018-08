Una guardería en Indonesia disfraza a las niñas de yihadistas durante un desfile

Llueven las críticas sobre un jardín de infancia en Indonesia que vistió a las alumnas de negro, con trajes al estilo ISIS y réplicas de rifles para un desfile que celebraba el Día de la Independencia. Los organizadores se han visto obligados a disculparse por el vergonzoso error.

Las fotos del desfile "cultural" que se celebró el pasado fin de semana en Progolinggo, Java Oriental, mostraban filas de jóvenes marchando por la calle con velos negros al estilo niqab, 'armadas' con recortes de cartulina en forma de armas.

La directora de la guardería TK Kartika en Probolinggo se disculpó por los trajes y dijo que sentía la decisión y que no estaban tratando en ningún caso de "infundir violencia" en niños de guardería. "Planteamos el tema para aumentar la fe y la devoción por Alá", explicaron los responsables de la guardería sobre el controvertido atuendo.

El jardín de infancia de Probolinggo se encuentra en un complejo militar indonesio, y el desfile del sábado tuvo lugar un día después del Día de la Independencia, que se celebra el 17 de agosto, en la nación de mayoría musulmana más grande del mundo. Cuando le pidieron que explicara por qué la guardería había escogido esos trajes, Hartatik admitió que habían reunido accesorios de años anteriores para ahorrar dinero.

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5