“La mataron en el lugar más seguro, en el patio de su casa”

“Su cabeza estaba sobre mis pies. Mi cuerpo estaba empapado con su sangre”, con estas palabras Ghassan Al-Naghingia describió la escena en la que su hija Sadeel, refugiada de Palestina de 15 años, recibió un disparo en la cabeza, en el patio de su casa, en el campamento de refugiados de Jenin, Cisjordania. Sadeel resultó herida en una incursión del ejército israelí. Permaneció en cuidados intensivos hasta que murió 2 dias despues, la mañana del 21 de junio de 2023.

“Mi casa está ubicada en el lado norte del campamento y la mayoría de las ventanas miran hacia la dirección en la que los francotiradores israelíes suelen posicionarse durante los enfrentamientos”, comenta compungido el padre de Sadeel. Ghassan y su esposa estaban acostumbrados a alejar a sus hijos de las ventanas y colocarlos en un lugar seguro cada vez que sonaban las sirentas de alarma.

“Ese día, Sadeel abrió una de las ventanas para hablar con su prima sobre lo que estaba pasando, le pedí que cerrara la ventana por su seguridad, y luego ella pidió ir a la casa de su prima, que está a solo 6 metros de la nuestra. Le di permiso y le dije que se diera prisa y evitara abrir cualquier ventana en su casa. Tan pronto como Sadeel salió, su hermano comenzó a gritar: '¡Papá, papá!'. Sadeel cayó al suelo, y pensé que había tropezado con una piedra o algo así, corrí hacia ella y, cuando la volteé, vi que una bala le había atravesado la cabeza. Me di cuenta de que le había disparado un francotirador israelí”.

Mientras intentaban alejar a Sadeel de la zona de tiro del francotirador, un coche de un vecino ayudó a Ghassan a llevar a su hija al hospital.

Sadeel fue trasladada al hospital sin signos vitales y, tras una intervención médica, fue ingresada en cuidados intensivos. El informe médico indicaba fractura de cráneo y daño cerebral. Sadeel permaneció conectada a aparatos médicos durante dos días antes de que se anunciara su muerte. “Sadeel era mi única hija. Era excepcional. Su forma de expresarse, sus modales, su sonrisa... Tenía muchos amigos. Era muy activa en la vida social y participaba en campamentos de verano. Era una chica ambiciosa y vibrante. Era la belleza en el mundo”, continua su padre.

Según el informe emitido por OCHA, en la incursión del 19 de junio, las fuerzas israelíes mataron a dos niños. En julio, las fuerzas israelíes llevaron a cabo de nuevo una intensa y violenta incursión en el campamento que acabó con la vida de 12 personas, entre ellos, cuatro niños y más de 140 heridos. Esta última incursión de dos días fue la más feroz en más de 20 años. Unas 1000 casas resultaron dañadas; muchas se han vuelto inhabitables y la infraestructura del campamento está destrozada. Instalaciones como el centro de salud de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, UNRWA, ha sufrido daños muy graves que impiden su uso.

Desde principios de año, unos 29 niños y niñas palestinas han sido asesinadas en Cisjordania. “Israel no tiene piedad. Ataca a niños y ancianos indefensos”. En el caso de Sadeel, fue atacada donde se suponía que era un lugar seguro, su propia casa.

El padre de Sadeel se quedó de piedra cuando, tras el entierro, una amiga de su hija se acercó a él y le entregó el testamento que la joven había escrito en caso de morir.

“Sus amigos me dijeron que como el campamento está constantemente sujeto a los ataques del ejército israelí, están muy preocupadas y temerosas por sus vidas. Es por eso que las niñas tuvieron la idea de escribir sus últimas voluntades al no saber cuando les tocará morir. Me sorprendió y entristeció profundamente. ¿Por qué nuestras niñas se han quedado sin ambición por la vida? La ocupación ha matado cualquier amor por el futuro y por la vida dentro de ellas. ¿Qué esperamos de los niños que son testigos de cómo el ejército israelí mata a sus amigos ante sus ojos?”.

La vida cotidiana en Cisjordania se está volviendo insostenible. Los estudiantes regresan a la escuela para ver los asientos vacíos de sus amigos fallecidos. Los comerciantes comienzan sus días reparando los daños causados por la violencia. Y los profesionales de la salud intentan ayudar a numerosas personas traumatizadas. UNRWA ya ha registrado el mayor número de muertes de personas refugiadas de Palestina, incluido el mayor número de muertes de niñas y niños refugiados, en un solo año desde 2005, cuando la ONU comenzó a documentarlos sistemáticamente.