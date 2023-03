“Como palestina, ser mujer referente en las redes sociales es importante”

La ocupación y el bloqueo israelí dificultan el acceso de las mujeres al empleo en territorio Palestino ocupado. Las extremas restricciones a la libertad de movimiento tienen un impacto demoledor en el mercado laboral, especialmente en Gaza, donde las tasas de desempleo son altísimas. Además, en el caso de las mujeres, su participación en el mercado laboral también viene marcada por la propia discriminación que sufren por el hecho de ser mujeres.

Así, aunque ellas tienen un mayor nivel de estudios que los hombres, el 47,8% tiene estudios secundarios y/o superiores, frente al 41,4% de hombres, la tasa de participación de los hombres en el mercado laboral es cuatro veces mayor. Lo mismo sucede con las tasas de desempleo, que afectan principalmente a las mujeres y especialmente a las jóvenes.

No obstante, muchas mujeres inician proyectos de emprendimiento que les permiten obtener una fuente de ingresos y tener presencia en un espacio tradicionalmente ocupado por los hombres.

Es el caso de Aya Al-Abbasi, una joven de 30 años originaria de Silwan y residente en Jabal Mukaber, en Jerusalén. Trabaja principalmente como creadora de contenidos de YouTube y otras redes sociales. Los contenidos que crea se centran en temas sociales y humanitarios y trata de reflejar positivamente la imagen de la realidad palestina en más de un idioma, sobre todo en árabe, en inglés y en hindi.

Empezó en 2010, pero sus inicios no fueron fáciles. Aya no recibió el apoyo de la comunidad y fue objeto de muchas críticas. Al principio, se centró en temas sociales, luego compartió sus propias experiencias y, a medida que iba desarrollando su proyecto, comenzó a documentar temas humanitarios que los medios de comunicación no suelen mostrar, con el objetivo de mejorar la información disponible sobre Palestina en los países occidentales.

“No pude documentar una escena, pero la vi con mis propios ojos; un padre llevando de la mano a su hijo pequeño, entraba en los tribunales israelíes con la esperanza de salir con una resolución que le permita volver a vivir en su casa. Fue doloroso ver al niño llorando, cansado de esperar mientras no entendía lo que estaba pasando, y lo único que quería era volver a su casa para descansar, pero no puede”, con esta dura imagen Aya describe la repetitiva situación en la que una familia lucha para que su casa no sea demolida y evitar así su desplazamiento.

Se trata de una de las escenas que narra la activista y que ocurrió mientras se dedicaba a documentar la vida diaria y los retos a los que se enfrenta la población palestina de Jerusalén. “Llegas a un punto en el que eres incapaz de fotografiar porque te preguntas si el mundo, por una vez, creerá a la persona palestina”.

A pesar de los intentos de Aya por mantener su contenido alejado de la política, la complejidad del entorno que retrata termina exponiéndola. “Siempre he llevado mis cámaras a la mezquita de Al-Aqsa para captar algunas escenas de la vida, y las fuerzas israelíes se empeñan en confiscarcarlas, registrar lo que fotografío o quitarme la tarjeta de memoria. Además, los motores de búsqueda (en Internet) son sensibles a todo lo relacionado con el contenido palestino. Cada creador debe elegir bien sus palabras”, comenta Aya que ha tenido que ingeniárselas para que Youtube no le elimine contenidos por el simple hecho de ser de Palestina.

“Como palestina, ser mujer referente en las redes sociales es importante. Cada palestina o palestino tiene la responsabilidad de llevar el mensaje y transmitir la verdadera voz de Palestina de diferentes generaciones. Nosotras, como palestinas, no podemos hacer de la ocupación un obstáculo para todo, sino que debemos seguir adelante, transmitir las agresiones de Israel y desafiar su existencia para demostrar nuestro derecho a la tierra y a la vida”.

Además, Aya Al-Abbasi ha sido capaz de aprender más de 4 idiomas por su cuenta, a través de Internet, como parte de un reto entre ella y sus hermanas. Se dio cuenta que, por ejemplo, la comunidad india, no sabía exactamente lo que ocurría en Palestina. Así, aprendió hindi, coreano, inglés, punjabi y turco, generando información sobre Palestina en dichos idiomas a través de su canal. “Un joven indio se puso en contacto conmigo. Me dijo que en mis videos conoció lo que ocurre en Palestina y me dijo que mi contenido le empujó a leer y a investigar más”.

Recientemente, Aya ha comenzado a desarrollar un proyecto fotográfico llamado ‘Aquí está Palestina’, relacionado con la vestimenta palestina y realidad de los pueblos y barrios desplazados. Aya documenta el proyecto en las redes sociales añadiendo información precisa sobre cada lugar; lo ocurrido con las casas y sus residentes después del desplazamiento, la relación con los israelíes que viven en la zona, etc.

“El proyecto ha ganado mucha popularidad en redes”, afirma y recuerda que el barrio en el que ella misma reside, Jabal al-Mukabber, está sufriendo la expansión de los asentamientos israelíes y, a consecuencia, la incautación y demolición de viviendas.

“¿Qué pretende Israel con las constantes demoliciones de casas en Jabal Al-Mukabber y otros barrios? Quiere llevar a la población palestina a un punto en que quieran abandonar el lugar. Yo fui una de las residentes cuyas tierras fueron confiscadas. Buscan herirte en los lugares más cercanos a tu corazón. Imagínate que caminas por una tierra que estás segura de que es tuya, pero no puedes hacer nada al respecto ni invertir en ella. Es por ello por lo que quiero transmitir estos hechos al mundo”.

Aya quiere seguir informando sobre los hechos que ocurren en su entorno, a pesar del acoso de las fuerzas israelíes. “Salir de tu casa a diario sabiendo que siempre estás expuesta a la amenaza de las armas, que puedes ser el próximo objetivo, y que tu casa puede ser el próximo hogar en ser demolido…Hemos llegado a un punto en el que nos hemos acostumbrado a todo esto. La constancia y firmeza de la población palestina al apegarse a la tierra y no abandonarla son en sí mismas un método de defensa”.