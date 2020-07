Els centres de salut i d’especialitats de Campanar agafen impuls i retornaran l’activitat a l’antic hospital La Fe al final del 2022

Les faenes per a recuperar l’activitat sanitària en el que hui és un espai semiabandonat com l’antic hospital La Fe i transformar-lo en el nou Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch avancen de manera vertiginosa, tal com ha comprovat in situ eldiario.es.

Una vegada habilitat el servei d’urgències provisionals a esquena del recinte, en un edifici que dona al carrer de Joaquín Ballester, al final del mes de gener passat van arrancar les obres dels nous centres de salut i d’especialitats, que està previst que s’acaben a finals de l’any 2022.

Fonts de la Conselleria de Sanitat informen que “després de la paralització temporal de les obres motivades per la declaració de l’estat d’alarma, prossegueix l’execució de les construccions dels nous recursos del complex sanitari Campanar-Ernest Lluch”.

Fins ara, s’ha procedit “al trasplantament de les espècies arbòries protegides existents en l’àmbit de l’obra, a la demolició de l’edifici de la cafeteria, de les cobertes dels aparcaments i de l’heliport de l’antiga ciutat sanitària”.

Igualment s’ha executat “el desviament de la séquia de Rascanya que discorria enterrada sota l’àmbit de l’obra i a la nova canalització mitjançant caixer de formigó armat, d’acord amb les autoritzacions del síndic de la séquia i del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València; la séquia es manté en servei, perquè les seues aigües reguen l’horta d’Alboraia”.

Les mateixes fonts expliquen que “tots dos edificis sanitaris es construiran simultàniament sobre un soterrani comú destinat a aparcaments, juntament amb un nou centre de lliurament d’energia elèctrica per a servei elèctric del nou complex”. Quant a les característiques dels centres, el de salut tindrà urgències 24 hores, cirurgia menor i àrea de medicina de família amb 18 consultes de medicina i 15 d’infermeria.

A més, disposarà de 4 consultes de pediatria i dues d’infermeria per a aquesta àrea. Inclòs en aquest nou centre de salut, se situarà també una nova unitat de rehabilitació bàsica, un nou centre de salut sexual i reproductiva, una unitat d’odontologia preventiva, una unitat de salut mental i una unitat de diagnòstic precoç de càncer de mamella.

Quant al centre d’especialitats, comptarà amb ressonància magnètica i tomografia axial computada (TAC) –a més de raigs X convencionals i ecografia– i quiròfans de cirurgia major ambulatòria, per la qual cosa serà l’únic d’aquestes característiques a la Comunitat Valenciana.

Amb la posada en marxa d’aquest centre, els veïns disposaran de les especialitats de nefrologia, pediatria, reumatologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia, rehabilitació, endocrinologia, pneumologia, neurologia, urologia, al·lèrgia, medicina digestiva, cirurgia general, obstetrícia i ginecologia, dermatologia, cardiologia, cirurgia vascular, oftalmologia, otorrinolaringologia, odontologia.

La segona fase de l’Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch inclou la integració arquitectònica i urbanística en el solar de Campanar d’un hospital de mitjana i llarga estada, quatre hospitals de dia per a l’atenció de trastorns mentals i altres instal·lacions, com un centre de trobada de pacients de salut mental, un centre d’estudis i investigació en salut i gènere, una escola de salut i una casa del pacient.