Un viaje a Cuzco, el corazón inca de Perú

Perú ofrece tantas cosas al viajero, tantos contrastes entre la costa, la montaña, la selva y el desierto, que no es fácil decidir por dónde empezar. Pero si queremos conocer su pasado inca, el más poderoso imperio que habitó sus tierras, es imprescindible subir hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar y poner nuestros pies en Cuzco, el corazón inca de Perú.

Cuzco, o Cusco, es la capital histórica del país y la ciudad más turística de Perú. Gran parte de esas visitas se las debe a Machu Picchu, pues desde aquí sale la mayoría de transportes que nos acercan a 'la ciudad en las nubes', pero en realidad tiene atractivos de sobra para que siempre sea una de las paradas obligatorias cuando se visita Perú.

En Cuzco hay tanto que ver dentro de la ciudad como fuera de ella. Los españoles llegaron en 1533 y todo cambió para siempre, pero aún quedan muchos restos que nos cuentan cómo fue la capital del Imperio inca que nos permiten imaginar su magnitud, su importancia y la extremada perfección de sus construcciones.

Lo que te espera dentro de Cuzco

Una visita a Cuzco se merece al menos tres o cuatro días, independientemente de si vamos a Machu Picchu o no. Primero, para ver lo que hay dentro de la ciudad, y después, para ver todo lo que la rodea y lo que tenemos al alcance de una excursión de día. Que no es poco.

La Plaza de Armas

Empezando por el centro de la ciudad el primer punto al que debemos dirigirnos es a la Plaza de Armas. La misma plaza que fundó Francisco Pizarro en 1534 y que también hacía de plaza principal durante el periodo inca. En ella está la catedral de Cuzco, construida entre 1560 y 1664, y la iglesia de la Compañía de Jesús, de 1576. Ambos templos se construyeron sobre edificios incas y reutilizaron sus piedras. Hoy la Plaza de Armas es el centro neurálgico de la ciudad, lugar de espectáculos, encuentros y paseos.

El Mercado de San Pedro

A una ciudad se la conoce por sus mercados, y eso en Cuzco se puede convertir en una interesante experiencia gastronómica si nos acercamos al Mercado de San Pedro. También se conoce como Mercado Central y en él podremos caminar entre sus puestos para conocer de primera mano los productos locales, donde nunca falta ni el maíz, ni la yuca ni una asombrosa variedad de patatas. Su estructura es obra de Gustav Eiffel y podemos aprovechar para probar platos indiscutiblemente auténticos.

El barrio de San Blas

San Blas es el barrio más bonito y pintoresco de Cuzco. Se encuentra en la parte alta de la ciudad y eso le permite ofrecer unas preciosas vistas sobre el casco antiguo. Al recorrer sus empinadas y estrechas calles de adoquines iremos dejando a un lado y otro antiguos edificios coloniales, y eso, mezclado con el toque bohemio que emanan sus rincones, hace que sea un lugar que invita a pasear sin prisas.

Qorikancha

Aquí haremos dos visitas en una. Por un lado veremos los restos del imponente templo de Qorikacha, dedicado por los incas al dios Sol y, según dicen, el que llegó a ser el lugar de culto más importante del Imperio. Y por otro el convento de Santo Domingo, que fue construido sobre el templo inca destruyéndolo casi por completo. Por suerte aún quedan grandes bloques de piedra que nos hablan de su pasado.

La piedra de los 12 ángulos

En realidad… sí, no es más que una piedra, pero no hay mejor ejemplo para comprender de un vistazo hasta dónde llegaban las artes constructivas de los incas. Sus edificaciones no contaban con ningún tipo de argamasa, simplemente eran piedra sobre piedra, pero la exactitud de su tallado es tal, tan súmamente precisa, que parece mentira que no estén hechas con un molde. La piedra de los 12 ángulos se encuentra en la calle Hatun Rumiyoc y es el súmmum de la maestría de los canteros incas.

El Museo Histórico Regional y el Museo de Arte Precolombino

Tampoco debemos pasar por alto dos de los museos más importantes de todo Perú: el Museo Histórico Regional y el Museo de Arte Precolombino. El primero se encuentra en la Casa del Inca Garcilaso de la Vega y cuenta con objetos que nos llevan de la prehistoria a la época contemporánea, mientras que el segundo se centra en el arte anterior a la llegada de los españoles a través salas como la de Madera, la de Nazca, la Mochica, la Huari, la Chimú, la Inca, la Virreinal y, además, las salas del Oro y la Plata.

Lo que tienes que ver cerca de Cuzco

Una vez en Cuzco no se puede dejar pasar la oportunidad de visitar algunos de los restos incas más importantes del país. Para simplificar, hablaremos de tres excursiones que se pueden hacer desde la capital del Imperio, tanto a nuestro aire como de forma organizada si lo preferimos. Ofertas turísticas no te van a faltar en los alrededores de la Plaza de Armas, por ejemplo.

Sacsayhuaman, Tambomachay, Puka Pukara y Qenco

Hemos metido estos cuatro lugares en un mismo paquete, aunque en realidad a Sacsayhuaman se puede ir caminando desde el centro de Cuzco si queremos estirar las piernas. Para los otros tres sí es necesario contar con un transporte y las agencias suelen integrar los cuatro en una misma excursión. Sacsayhuaman es imprescindible, nos maravillaremos con sus enormes muros de grandes bloques de piedra, y Tambomachay, Puka Pukara y Qenco, aunque sean menores, también son grandes ejemplos del legado inca en Cuzco.

El Valle Sagrado

Cuzco es también el punto de salida más común para visitar el Valle Sagrado. Es decir, el fértil valle elegido por los incas para fundar ciudades como Pisac, con sus espectaculares terrazas de cultivo, y Ollantaytambo, con su gran complejo defensivo, religioso y administrativo. Además, aquí también se encuentra Moray, un sistema agrícola inca experimental con terrazas concéntricas, y las Salineras de Maras, origen de una de las sales más famosas del mundo. Pisac y Ollantaytambo se suelen hacer en un mismo viaje y Maras y Moray en otro diferente.

Machu Picchu

Es imposible hablar de Cuzco y no mencionar Machu Picchu, el lugar más famoso y más turístico de todo Perú. Existe la posibilidad de ir, visitarlo y volver en el mismo día, pero a no ser que la prisa apriete no es la opción más recomendable. Siempre resulta más cómodo dormir en Aguas Calientes, también conocido como Machu Picchu pueblo. Visitar la más impresionante construcción inca requiere cierta preparación y no te vendrá mal recurrir a este artículo en el que te contamos todo lo que necesitas saber para visitar Machu Picchu.