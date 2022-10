Malasia en 15 días: un viaje de contrastes, cultura, naturaleza y playas

Malasia sorprende a todos. Desde al que llega buscando ciudades llenas de historia y cultura como al que prefiere naturaleza o playas paradisiacas. Y lo bueno es que en un viaje de un par de semanas podemos empaparnos bien de todo ello, y aún tendremos tiempo para un poco más. Su arquitectura, su gastronomía, sus tradiciones, sus religiones y su vida callejera se complementan a la perfección con paisajes de postal y reservas naturales, por lo que si nos organizamos no es nada difícil disfrutar a nuestro aire de todos los atractivos turísticos que ofrece.

La ubicación geográfica de Malasia ha hecho que a lo largo de los siglos fuera un punto vital y estratégico para el comercio entre oriente y occidente, por lo que un gran número de culturas han pasado por ella dejando parte de su legado. Hoy Malasia ofrece una variada diversidad cultural, y esa mezcla llena de contrastes es uno de los grandes atractivos que más pueden llamar la atención al viajero. Si al bullicio de Kuala Lumpur le sumamos la historia de Melaka, el arte de Penang, la desconexión de las Islas Perhentian y la naturaleza de Borneo, tenemos un completo viaje de 15 días que, ya que estamos, no deberíamos dejar de completar con una escapada a Singapur.

Kuala Lumpur, la capital de Malasia

3 días

A Kuala Lumpur es recomendable dedicarle al menos tres días. Es una de las principales puertas de entrada al Sudeste Asiático y en ella conviven tres culturas distintas: la malasia, la china y la india. Con sus correspondientes religiones: la musulmana, la budista y la hinduista. Lo que hace que la ciudad brille con un color especial donde todo se mezcla. Evidentemente las Torres Petronas encabezan la lista de cosas que deberías visitar, que se inauguraron en 1998 y con sus 452 metros fueron las torres más altas del mundo hasta 2003. La Plaza Merdeka es considerada la Plaza de la Independencia, por lo que tiene un especial simbolismo para el país, aunque si te quieres impregnar bien del ambiente urbano de Kuala lumpur lo mejor es darse una vuelta por Jalan Alor, donde puedes disfrutar de la comida callejera más auténtica y tradicional. Si tienes tiemp, podrías acercarte a conocer las Batu Caves, a 40 minutos en tren de la ciudad y consideradas el santuario hindú más conocido fuera de la India.

Melaka, un encanto de ciudad

2 días

Melaka, o Malaca, está a solo un par de horas de Kuala Lumpur y es un lugar ideal para repasar la historia de Malasia, pues aquí vas a encontrar aportaciones de culturas como la indonesia, la portuguesa, la holandesa, la británica, la japonesa, la china y la hindú. No puedes pasar por alto los restos de A Famosa, un viejo fuerte portugués de 1511, y la Porta de Santiago, que es lo poco que queda de él. Dutch Square es la plaza más famosa de la ciudad, levantada por los holandeses en el siglo XVIII, y en ella encontrarás la Christ Church, una llamativa iglesia protestante. Es muy interesante además recorrer Jalan Tokong, donde encontrarás la convivencia de diferentes religiones con la mezquita de Kampung Kling, el templo chino budista de Cheng Hoon Teng, y el templo hinduista de Sri Poyyatha Vinayagar Moorth. También, al caer el atardecer es agradable dar un paseo por la zona del Riverside, siguiendo las orillas del río Melaka, donde tomar algo en alguno de sus múltiples restaurantes. Y, por supuesto, es altamente recomendable hacer coincidir tu visita a Melaka con un fin de semana, porque así podrás disfrutar de uno de los mercadillos nocturnos más famosos del país, el de Jonker Street.

Penang y su arte callejero

2 días

Penang es una isla ubicada en el Estrecho de Melaka y conectada al continente por un par de puentes. Y es un lugar interesante para disfrutar de la mezcla de culturas, la comida y el arte callejero. Las calles de George Town, su capital, están plagadas de pinturas y murales combinados con otros elementos, con los que la ciudad le dio un lavado de cara a sus calles tras ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Aquí se encuentra también el mayor templo budista de Malasia, el Kek Lok Si, y es interesante recorrer sus calles arriba y abajo para apreciar su legado cultural y arquitectónico, donde se mezclan estilos coloniales ingleses con la llegada y paso de grupos de población chinos, indios, tailandeses, malasios o euroasiáticos. Los contrastes los encuentras también en la comida callejera de Chilia Street, y si quieres huir del bullicio, entonces deberías pasarte por el Parque Nacional de Penang para disfrutar de sus playas.

Islas Perhentian, playa y relax

3 días

Las islas Perhentian son la parada perfecta para gozar de unos días de desconexión en tu viaje por Malasia. Aquí encontrarás paisajes idílicos de agua turquesa cristalina, palmeras sobre la arena y mucho relax, que te harán sentir dentro de una postal. Las Perhentian son dos islas: Pulau Besar, más grande, familiar y tranquila; y Pulau Kecil, más pequeña, mochilera y activa. En ninguna de las dos hay carreteras y sus interiores selváticos son atravesados por senderos. Son el lugar idóneo para escapar unos días del ajetreo continental malasio. Sus fondos marinos están llenos de vida por lo que son perfectos para la práctica del snorkel y el submarinismo, y no es difícil encontrar tiburones de arrecife, tortugas o rayas sin buscarlos demasiado, aunque también puede ser una buena experiencia disfrutar del agua desde arriba en alguna excursión en kayak.

Borneo, en busca del ‘hombre de la selva’

3 días

La mayor parte de la isla de Borneo es de Indonesia, una pizca es Brunéi y el resto es de Malasia. Por lo que puede resultar muy interesante volar hasta la isla para descubrir su naturaleza. O más bien, lo que queda de ella. Las selvas de Borneo se han visto suplantadas de forma alarmante por plantaciones de palma para la producción de aceite, pero aún es posible encontrar algunos reductos que merece la pena conocer para ser conscientes de lo que Borneo fue en su día. Puedes visitar zonas protegidas, santuarios y centros de recuperación de animales salvajes entre los que se encuentra el orangután (‘orang-utan’, literalmente el ‘hombre de la selva’ en malasio). Pero para vivir una experiencia auténtica no podemos pasar por alto el río Kinabatangan, una reserva natural donde la naturaleza se resiste a perder la batalla contra la mano del ser humano y donde una gran cantidad de especies, animales y vegetales, viven a su aire.

¿Singapur? ¡Aprovecha!

2 días

Ir desde Europa hasta Singapur para solo conocer Singapur no es algo que se haga así como así, por lo que es altamente recomendable aprovechar que estamos en Malasia para acercarnos a conocer una de las ciudades-estado más singulares del mundo. Singapur es uno de los países con mayor renta per cápita del planeta, su economía mueve gran parte del comercio mundial y a su vez es el país más pequeño de todo el Sudeste Asiático. Con salir un par de días de Malasia y dedicárselos a Singapur tendrás suficiente para ser consciente del alto contraste que ofrece. No tendrás más que pasar por Marina Bay, Gardens by the Bay y sus espectaculares árboles artificiales, el Downtown Core o barrios como el de Chinatown, Little India o el barrio ábarabe para ver lo poco que tiene que ver Singapur con el resto de los países que lo rodean.