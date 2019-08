Siete inventos anti cacos para viajar más tranquilos

Una de las mayores preocupaciones cuando estamos de viaje es mantener nuestras pertenencias a buen recaudo. Los turistas suelen ser un blanco fácil y los amigos de lo ajeno lo saben, suelen portar objetos de valor y grandes cantidades de dinero, y al moverse en ambientes desconocidos pueden despistarse y sentirse más perdidos.

En definitiva, cuando viajamos llamamos la atención de ladrones y cacos, y aunque hay destinos más seguros que otros lo cierto es que nunca conviene bajar la guardia. Un despiste lo tiene cualquiera, pero si en ese momento nos pueden quitar la cartera, el pasaporte o el teléfono móvil, en cuestión de segundos nos habrán arruinado el viaje y nuestras vacaciones. Así que más vale tomar todas las precauciones posibles.

Una vez en nuestro destino a veces no está muy claro qué es más seguro, si llevar las cosas encima con nosotros o si dejarlas en el hotel, porque no sabemos si puede que nos roben por la calle o si es posible que alguien entre en nuestra habitación. Si el alojamiento cuenta con caja fuerte siempre es bueno hacer uso de ella, y si no la tiene, y nos quedamos intranquilos, podemos recurrir a la recepción del hotel para que se hagan cargo de nuestras cosas de valor.

Pero siempre hay maneras de ponérselo un poco más difícil a quienes nos quieren robar, y para eso hemos recopilado esta serie de ideas e inventos anti cacos con los que ocultar nuestras pertenencias, ya sea al llevar las cosas con nosotros o al dejarlas en algún lugar.

Un cinturón con bolsillo oculto en su interior permite llevar dinero escondido.

1. Cinturón con bolsillo oculto

Si quieres repartir el dinero, no llevarlo todo junto, hacerlo de manera discreta y que pase desapercibida, este tipo de idea te puede venir bien. Se trata de un cinturón en cuya cara interior cuenta con un bolsillo con cremallera a lo largo para poder introducir en él billetes previamente doblados. Es útil cuando nos estamos desplazando y queremos llevar en él el dinero que no vamos a utilizar en ese momento. Verás que hay diseños para todos los gustos y estilos.

2. Riñonera de seguridad

Es uno de los accesorios más comunes y más utilizados entre los viajeros, y que seguro que ya conoces. Al ser extra plana permite llevar bajo la ropa y pegados al cuerpo documentos, tarjetas de crédito y dinero sin que se note. Muchas son de color beige para que llamen aún menos la atención. Encontrarás también una variante que puedes llevar colgada del cuello.

3. Falso bote de crema protectora

Un sistema muy apropiado si vamos a la playa o si necesitamos dejar algo en el alojamiento de manera disimulada. Aunque por fuera parezca un bote de crema protectora más en realidad sirve para guardar en su interior los objetos de valor sin que llame la atención, más aún si lo juntamos con otros botes. En las tiendas los encontrarás que disimulan ser crema, gel, champú o similares, pero otra posibilidad es fabricárselo uno mismo en casa utilizando un bote ya vacío.

Falsas botellas de agua o refrescos diseñadas para ocultar objetos en su interior.

4. Botellas de agua o refrescos

Es un sistema de camuflaje que suele estar muy conseguido. Estamos ante la típica botella de plástico de 500 ml, ya sea de agua o de algún refresco, que se abre en dos a la altura de la etiqueta, dejando líquido tanto en la parte superior como en la inferior. Así pasa fácilmente por una botella real aunque en realidad en su interior hayamos podido guardar objetos de valor. Es importante compensar bien el peso para asemejarlo a la realidad.

5. Latas de comida

Los elementos de despiste han alcanzado niveles difíciles de imaginar. Este tipo de idea es útil a la hora de llevar cosas de valor en el equipaje o al dejarlo en el alojamiento, y es que aunque aparentan ser latas de conservas o de comida precocinada, en realidad cuentan con una apertura inferior por la que podemos introducir aquello que queramos ocultar. En este tipo de escondite es importante simular también el peso de la lata.

Un cepillo de pelo hueco y con tapa, un buen sistema para esconder dinero.

6. Cepillos del pelo

Un artilugio que pasa totalmente desapercibido. Es un cepillo del pelo real, cilíndrico, y que puede ser usado como tal, pero con la peculiaridad de que se aprovecha su hueco interior para poder ocultar dinero en él. Una tapa hace de cierre en la parte superior. Puede ser uno de tus complementos de viaje más, como parte del neceser, y así no levantar la más mínima sospecha.

7. Libros, diccionarios, velas, piedras...

Como ves hay prácticamente de todo y las opciones que aquí te mostramos son solo un ejemplo. Además de todo lo anterior también puedes encontrar objetos como libros y diccionarios con interiores falsos donde guardar tus cosas de valor, así como velas huecas o incluso piedras con compartimentos para esconder en ellas pequeños objetos, útiles si estamos de camping. Todo sea por complicar los robos cuando estamos de viaje.