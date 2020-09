L'Ajuntament de Paterna donarà ajudes a autònoms i pimes per a impulsar la seua transformació digital durant la pandèmia de la COVID-19

L'Ajuntament de Paterna, a través de l'àrea d'Empresa, ha llançat el Xec Transformació Digital, una nova línia d'ajudes dirigida a autònoms i micropimes per a afavorir la implementació de solucions tecnològiques i la integració de la TIC en els seus negocis i ajudar-los així a reactivar-los i mantindre'ls durant aquesta crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus.

Amb aquestes ajudes, directes, a fons perdut i emmarcades en el Pla de Reactivació Econòmica de Paterna (PREP), el consistori pretén promoure les activitats econòmiques de la ciutat ajudant-los a afrontar inversions i despeses associades a tecnologies que els ajuden, entre altres coses, a incorporar programari de gestió que controle les factures emeses, cobrades, pagada, etc., disposar de dades que ajuden a conéixer millor al públic objectiu, millorant les experiències dels clients i usuaris o a Incrementar els canals de comercialització a través de la venda on-line.

Aquest Xec, que pot sol·licitar-se fins al 30 d'octubre mitjançant seu electrònica, està dirigit als més de 700 establiments de comerç i serveis que hi ha a Paterna, que podran subvencionar-se fins al 75% de l'import total, IVA exclòs, del projecte d'inversió i/o despeses presentat, sempre amb el límit de 1.500 euros per beneficiari.

En aquest sentit, es consideraran subvencionables les despeses i inversions que, de manera indubtable, s'orienten a la transformació digital de les activitats beneficiàries d'aquestes ajudes. Així, entre altres coses, s'incentivaran actuacions com a serveis de diagnòstic, auditoria i consultoria digital per a la transformació de l'activitat, costos de formació en competències digitals per a treballadors, elaboració de pàgines web, creació de botigues on-line, passarel·les de pagament i sistemes de cobrament digital, incorporacions a marketplace, actuacions de màrqueting digital o posicionament web.

Aquesta línia deayudas se suma a altres impulsades per l'Ajuntament per a dinamitzar l'economia local davant la crisi del COVID-19 com el Xec equipament, el Xec Emprenedor, el Xec Ocupació, el Segell Hostaleria Segura o el Segell Establiment Segur.