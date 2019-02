Sostienen los independentistas que el juicio al procés es una farsa, un juicio político con la sentencia ya escrita , porque en España no hay independencia judicial.

Hay que recordarles que en España la independencia judicial está fuera de toda duda. Nadie la cuestiona. Bueno, de vez en cuando el Consejo de Europa, cuando repetidamente critica la politización del sistema de elección en el poder judicial , pero tampoco dramaticemos.

Aparte del Consejo de Europa, nadie pone en duda la independencia judicial. Vale, el PP lo hace cuando en cada juicio por corrupción intenta cambiar jueces y fiscales, o arroja sospechas sobre aquellos que no puede controlar.

Pero aparte del Consejo de Europa y el PP, nadie pone en duda la independencia judicial. Sí, el PSOE también, cuando se reparte con el PP los nombramientos de cada órgano judicial, acusándose mutuamente de politizar la elección de magistrados, y montando espectáculos como la reciente renovación del Supremo y el CGPJ.

De acuerdo, pero aparte del Consejo de Europa, el PP y el PSOE, nadie pone en duda la indepen… Esperen, añadan también a Ciudadanos, que lleva años criticando el "reparto de cromos" y el "cambalache" entre PP y PSOE, y proponiendo reformas para que sea de verdad independiente.

Que no cunda el desánimo: aparte del Consejo de Europa, el PP, el PSOE y Ciudadanos, nadie pone en duda la independencia judicial. Ah, olvidaba a las asociaciones de jueces y fiscales de todas las orientaciones, que una y otra vez denuncian las intromisiones del gobierno de turno en su labor y reclaman independencia.

¿Alguien más? Por ahí levantan la mano los medios de comunicación, todos: no hay ninguno que no haya editorializado, llenado portadas, tribunas y columnas con la falta de independencia y la politización de la justicia en España.

Un segundo, que cojo aire: aparte del Consejo de Europa, el PP, el PSOE, Ciudadanos, las asociaciones de jueces y fiscales, y los medios de comunicación, nadie-pone-en-duda-la-independencia-judicial. ¿Qué? Sí, yo también me acuerdo de grandes momentos de la historia reciente: desde Alfonso Guerra dando por muerto a Montesquieu y Aznar sacando pecho por el cierre "judicial" del diario Egin ("¿creían que no nos íbamos a atrever?"), pasando por sentencias incomprensibles (el Supremo con las hipotecas) y varapalos europeos, hasta llegar al propio procés, cuya persecución judicial hace dudar a juristas dentro y fuera de España.

Pero aparte del Consejo de Europa, el PP, el PSOE, Ciudadan… ¡Abran paso, que Pablo Casado no quiere ser menos! Este mismo martes hizo su feliz aportación, al afirmar orgulloso en el Congreso que "gracias al PP" los independentistas son juzgados en el Supremo, y no en el Tribunal Superior de Cataluña "por magistrados nombrados por los independentistas".

Lo dicho: aparte del Consejo de Europa, el PP, el PSOE, Ciudadanos, las asociaciones de jueces y fiscales, los medios de comunicación, Guerra, Aznar, Casado, innumerables juristas dentro y fuera de España, y la ciudadanía en general, aparte de todos ellos y de los propios independentistas (que en la misma frase critican la falta de independencia y piden al gobierno que influya en los jueces), aparte de todos ellos NADIE PONE EN DUDA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.

Y sin embargo, ahí los tienen: es abrirse el juicio al procés, y la mayoría de los mencionados asegura con toda seriedad que la independencia judicial está fuera de toda duda, somos una democracia consolidada, se respeta la división de poderes, tendrán un juicio justo, no hay de qué preocuparse, no desconfíen ni aquí ni en Europa, no hagan olas, circulen.

Vale, podemos hacer un esfuerzo y creernos que la independencia judicial es dudosa salvo cuando toca juzgar a los independentistas catalanes. Pero en ese ejercicio de fe ya podían habernos ayudado los mismos que llevan décadas diciendo lo contrario de lo que hoy quieren convencernos.