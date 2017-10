Rosa Aguilar exige al Gobierno central "más celeridad" en asignar refugiados a las comunidades

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha exigido este miércoles al Gobierno central "más celeridad" en los procesos de asignación a las comunidades autónomas de personas refugiadas que huyen de las zonas de conflicto, ya que hasta ahora apenas ha llegado al 11 por ciento del cupo de desplazados que se comprometió a reubicar.

Según ha informado la consejera en el Parlamento andaluz, de los 17.337 demandantes de asilo en la Unión Europea que el Gobierno central se comprometió a reubicar en España hace ya dos años, tan sólo han llegado 1.983, de ellos 445 a Andalucía procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Líbano, la mayoría de origen sirio. "Ante la gravedad de esta situación, el Gobierno español no puede seguir mirando para otro lado", ha subrayado Aguilar.

"Desde el Gobierno andaluz reclamamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los estados de la Unión Europea, que habrán de trabajar con más solidaridad y mayor voluntad política para dar respuesta a esta crisis", ha añadido la titular de Justicia.

A juicio de la consejera, urge un sistema de acogida más flexible y sostenible, que evite las dificultades en el acceso y ponga en marcha vías legales y seguras de llegada de personas desplazadas desde las zonas de conflicto.

Aguilar ha recordado que la Junta de Andalucía se encarga de completar la atención a estas personas desplazadas garantizando su acceso a los sistemas de salud, educación y servicios sociales, todo ello coordinado a través de la Mesa Técnica de atención a Refugiados creada por la Consejería de Justicia e Interior para garantizar que haya una acción conjunta e integral de toda la Administración andaluza en el proceso de acogida.

El Gobierno andaluz, además de haber constituido la Mesa Técnica, está trabajando de manera coordinada y permanente con las entidades sociales especializadas que trabajan en el campo de la inmigración y la atención a las personas refugiadas, ya que las comunidades autónomas completan el proceso de primera acogida que dispensan las ONG con la financiación extraordinaria concedida por el Gobierno central.

Aguilar ha señalado también que Andalucía es la única comunidad autónoma que dispone de un dispositivo específico para acoger menores refugiados no acompañados, que se encuentra ubicado en la localidad granadina de Motril.

PODEMOS: "UNO DE LOS MOTIVOS DE MAYOR VERGÜENZA DE ESPAÑA"

Por su parte, la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha afirmado que "estamos ante la mayor crisis humanitaria de los últimos tiempos" y asegura que "uno de los motivos de mayor vergüenza de nuestro país es no haber recibido al número comprometido de refugiados", mientras que la sociedad civil "se organiza ante los problemas que tendríamos que resolver desde las instituciones".

"No se puede mirar hacia otro lado y todo lo que hagamos es poco para solucionar esta situación", afirma la diputada, que destaca que Andalucía "es una región solidaria, como ha demostrado en muchas situaciones", pero dice "no saber cómo aquí esto no es un tema que está en primera plana cada día".

Además, durante su intervención, Gutiérrez ha criticado que "el partido que da permanentemente lecciones de legalidad, sea el primero que incumple en un tema tan sangrante como ésta mirando hacia otro lado", ha reconocido la labor de las ONG, y ha pedido al Gobierno andaluz "estar a la altura", para lo que le ha ofrecido que puede contar con su grupo.