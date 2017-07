Los círculos rechazan parte del documento para la confluencia con otras fuerzas elaborado por Podemos en Andalucía

El Consejo Ciudadano Andaluz (CCA) de Podemos se reúne este domingo en Córdoba para definir su posicionamiento de cara a la confluencia con IU y otras fuerzas para los próximos procesos electorales, sobre la base del documento elaborado por el equipo de Teresa Rodríguez y que tanta polémica causó en la coalición de izquierdas por proponer que rompiera su pactos de gobierno con el PSOE para negociar.

Tampoco es que haya cosechado unanimidad en los círculos del propio partido porque este fin de semana se debatirán las 30 enmiendas que han sido las aceptadas de todas las votadas por las bases, cinco de ellas a la totalidad, o sea, que rechazan todo el documento presentado por Jesús Rodríguez, secretario Político de la organización en Andalucía.

De este modo, el último mes y medio se han celebrado 200 asambleas en las ocho provincias y tras la reunión de las correspondientes coordinadoras provinciales han quedado las citadas 30 enmiendas para el CCA, una vez que también han sido transaccionadas las que eran similares. Según ha podido saber este diario, son 19 sobre el contenido del propio documento, seis sobre el método para su debate y las cinco enmiendas a la totalidad, que han llegado todas desde Granada.

De hecho, titulado El marco de la unidad política en Andalucía: Podemos hacia un bloque de cambio, el documento, y también el proceso para su discusión, ha sido especialmente polémico en círculos de Granada y Sevilla, que han presentado el grueso de las enmiendas.

En el caso de Granada se llegaron a aprobar en seis círculos otras tantas enmiendas a la totalidad, en concreto en los de Peligros; Huétor Vega; Gótar, Atarfe y Alfacar; Cenes, Loja, Las Gabias y Albaycín; Churriana; y Centro. Finalmente, se han aceptado como válidas cinco. Esto refleja que, pese a que el equipo de Teresa Rodríguez domina esta coordinadora provincial, como el resto, el debate ha evidenciado que el documento "no convence ni a quienes respaldaron la candidatura que ganó las últimas primarias", en palabras de los críticos con el mismo.

En este sentido, destacan que las enmiendas a la totalidad rechazan tanto la estrategia política como del método en el que se ha hecho llegar a los círculos, obligando a obtener una aprobación de por lo menos dos de los tercios de los asistentes a las asambleas, primero local y luego provincial, para poder tener derecho a ser oídas en el CCA.

"En este debate no deciden los inscritos, por primera vez en Podemos, y es inadmisible una cláusula tan abusiva como arbitraria e inédita en la tradición de los partidos en España", critica sobre la exigencia de los dos tercios Alberto Matarán, En su opinión, el citado documento supone un " retroceso político, cultural y electoral" por "la obligatoriedad de alianzas municipales excluyentes". critica sobre la exigencia de los dos tercios secretario general de Podemos de Granada, quien este sábado firma una tribuna en este sentido para eldiario.es/andalucia. En su opinión, el

Críticas muy duras han llegado también desde Sevilla, donde la secretaria general, Begoña Gutiérrez, remitió un escrito en el que plasma su malestar por el procedimiento para discutir un documento tan determinante en la estrategia del partido. De hecho, el Consejo Ciudadano Municipal (CCM) de Sevilla, reunido el pasado 12 de junio, aprobó por unanimidad una enmienda a la totalidad que se remitió a la coordinadora provincial -como marcaba el proceso- pero no fue aceptada porque no había copia del acta. "En los criterios del proceso en ningún caso se requiere adjuntar a dicho documento el acta del CCM y queda sobradamente demostrado el cumplimiento respecto a su aprobación por dos tercios, toda vez que el mismo fue por unanimidad, lo que implica que no hubo ninguna abstención ni ningún no", apuntaba la líder de Podemos de Sevilla en ese escrito al que ha accedido eldiario.es/andalucia.

Otra de las críticas ha sido el manejo de la información relativa a las propias enmiendas porque la militancia no ha tenido acceso a la totalidad de las presentadas de forma nominativa y con sus correspondientes argumentos, lo que sólo han controlado las coordinadoras provinciales. De manera que tampoco saben cuáles y por qué no han sido aceptadas. La razón esgrimida desde la dirección regional es que se opta por el anonimato para evitar el "partidismo", pero no lo aceptan los que discrepan con el procedimiento "porque todos somos el mismo partido".

En este contexto, desde la dirección regional rechazan las críticas y hablan de la elevada participación y transparencia en el proceso. "Cuando el domingo se apruebe el documento final, tendremos una hoja de ruta marco para debatir la confluencia con otras fuerzas. Pero todos los acuerdos preelectorales se consultarán a inscritos del territorio en cuestión", han apuntado desde la dirección regional de Podemos. En este sentido, las mismas fuentes recuerdan que en la última asamblea del partido, celebrada en noviembre de 2016 tras ratificarse Teresa Rodríguez como coordinadora de Podemos en Andalucía, se aprobó "primar el debate de abajo a arriba partiendo de la militancia de los círculos y se ha hecho con este proceso".