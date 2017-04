Celebramos el 25 aniversario de la EXPO 92 "pensando el futuro"

En 2017 se cumplen 25 años de la celebración de la Exposición Universal de Sevilla (EXPO 92), una cita histórica que, más allá de la transformación urbanística de la ciudad, supuso todo un revulsivo para el conjunto de Andalucía.



Durante seis meses, la capital hispalense se situó como en el escaparate desde el que más de un centenar de países, organizaciones internacionales, instituciones y empresas mostraron al mundo lo mejor de sí mismos. Un escaparate cultural, turístico, gastronómico... pero, sobre todo, de futuro.



La Expo 92 convirtió a la Isla de la Cartuja en un auténtico laboratorio en el que se presentaron y ensayaron tecnologías y experiencias que a día de hoy, más de dos décadas después, aún están en proceso de generalización en el conjunto del planeta. Entre abril y octubre de 1992 casi 42 millones de personas pasaron por el recinto de la Cartuja y tuvieron la oportunidad de tener un encuentro, de primera mano, con el Futuro.

Hacia delante

Han pasado 25 años de un acontecimiento que permitió vislumbrar el futuro de forma anticipada, aunando en un mismo espacio los mayores avances científicos y tecnológicos que se estaban desarrollando en el planeta. Y esta efemérides nos brinda ahora la oportunidad de ir más allá del recuerdo de esa experiencia para tratar de avanzar en el análisis de lo que nos deparará el futuro en los próximos años.



Para ello, eldiario.es/andalucia y la Fundación Cajasol proponemos reunir en una misma mesa de debate y reflexión a algunas de las personas que, desde una posición profesional de vanguardia, están liderando los cambios tecnológicos de la actualidad, y también a quien capitaneó los preparativos y el día a día de la Exposición Universal de Sevilla. De esta forma, hemos invitado a participar en nuestra mesa de reflexión a Emilio Cassinello Aubán, el embajador y diplomático hoy director general del Centro Internacional de Toledo para la paz (CITPAX), que fue Presidente del Consejo de Administración de EXPO'92, S.A. y Comisario General de la Exposición Universal de Sevilla. Isla Ramos Chaves (Granada, 1971) en enero de 1995 se incorporó a IBM como directora de Cuentas (Software Account Manager) de la recién creada división de Software de la compañía, y en diciembre de 2004, tras el anuncio de la adquisición de la división de PCs por parte de Lenovo, Isla Ramos asumió la responsabilidad de llevar a cabo la transición para la creación de la nueva compañía en España y hoy es directora ejecutiva de Lenovo para el segmento Midmarket, Enterprise & Public Sector en EMEA (Europe, the Middle East and Africa). María Jesús Almazor Marsal ocupa, desde 2012, el cargo de Directora en el Territorio Sur de Telefónica, la compañía en la que ha venido desarrollando su carrera profesional. Y Ana Belén Hungría, profesora e investigadora de la Universidad de Cádiz, galardonada dentro del Programa L'Oreal- UNESCO "For women in Science" y especialista en combustibles del futuro.

La cita es a partir de las 11.00 en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol, en la calle Chicarreros número 1 (con entrada gratuita hasta completar aforo) y contará con la presencia institucional del Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; y la directora de eldiario.es/andalucia, Lucrecia Hevia.