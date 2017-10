"¿Daños al autobús de HazteOir? Yo sí que he recibido daños y coacciones por ser transexual"

Nueve jóvenes han declarado este miércoles en un juzgado de instrucción de Sevilla acusados de presuntos delitos de coacciones y daños ante la presencia del autobús de HazteOir en Sevilla el pasado 29 de marzo. El vehículo, cuyo nuevo lema era 'Respeto para todos. No al 'bullying' (anteriormente fue 'Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen'), tuvo que marcharse de la ciudad al no poder transitar debido a las protestas, lo que motivó una querella por parte de la organización ultracatólica.

"¿Daños y coacciones al autobús de HazteOir? Yo sí que he recibido daños y coacciones por ser un joven transexual", ha dicho a este periódico uno de los jovenes querellados antes de entrar a declarar. Uno por uno, los jóvenes que fueron identificados por la Policía Nacional aquella mañana han sido escuchados por el juez Juan Gutiérrez Casillas y se les han mostrado vídeos de los altercados que se produjeron. "No me arrepiento de haber estado allí. No me iba a quedar en casa ante eso. En el fondo, esto es lo que buscaban", ha comentado otro.

"¿El mensaje que lanzan ellos promoviendo la transfobia no es violencia?", apuntaba otro. "A mí me pegan una paliza por ser transexual y no pasa nada, pero el daño es a una persona humana, no a un vehículo, a algo material", argumentaba.

El autobús naranja con mensajes contra la visibilización y el reconocimiento de los niños transexuales motivó mucha polémica a principios de año, siendo incluso inmovilizado por "alterar la paz pública".

El presidente de HazteOir junto al autobús, Ignacio Arsuaga EFE

La querella también había sido promovida contra el alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas, y los portavoces municipales de Participa, Susana Serrano; Ciudadanos, Javier Millán; IU, Daniel González Rojas, y PP, Alberto Díaz, pero el juez la rechazó al "no resultar debidamente acreditada su participación en hecho delictivo alguno". Precisamente está previsto que Participa e IU lleven el pleno municipal de este viernes una moción de apoyo a los jóvenes querellados, similar a la que ya propusieron en defensa de las mujeres investigadas por la 'procesión del coño insumiso'.

Según dijo el juez respecto a los políticos locales querellados, "no existe elemento probatorio indiciario alguno de su participación en los hechos ni de su incitación, ni de su preparación, ni de su presencia en el lugar en donde se realizaba la manifestación del autobús"

La querella por la que están respondiendo judicialmente los jóvenes se debe al "impedimento del ejercicio de manifestación del autobús", así como de "los desperfectos materiales irrogados al autobús que pudieron causar perjuicio patrimonial" a HazteOir, valorados en unos 3.500 euros según la factura añadida a la causa.

Según HazteOir, "estos agitadores repetían consignas violentas y discriminatorias, como 'Sevilla no os quiere', mientras sacudían el autobús y le arrancaban el limpiaparabrisas", expone la asociación, que asevera que fue "tal la violencia ejercida por los manifestantes, que la Policía tuvo que intervenir, iniciando incluso una carga mientras eran jaleados e insultados al grito de 'hijos de puta'".