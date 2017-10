"Princelandia, no en nuestro pueblo"

Familias y asociaciones de la localidad sevillana de Tomares se están movilizando estos días contra la próxima celebración en el municipio del musical 'Princelandia, un país para soñar', de gira por España, por contener "actividades que segregan a niños y niñas por sexo", promover "roles machistas" y "valores censurables", y "consolidar la desigualdad todavía existente entre hombres y mujeres". Desde las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) también un movimiento al respecto, y los centros educativos van a presentar su desacuerdo en el Consejo Escolar. Incluso algunos profesores lo van a hacer a nivel particular.

'Princelandia Party & Beauty' es "un negocio en expansión", como indican en su web, con espacios franquiciados por todo el país en los que, básicamente, maquillan y peinan a las niñas, les hacen pases de modelos, etc., promocionándose como "el primer spa infantil de Europa". "Nuestras niñas necesitan encontrar un espacio de fantasía, real y llamativo que no sólo les evoque diversión sino una evasión diferente a lo que se encuentran en la vida cotidiana", explican en su web.

Los vecinos están recogiendo firmas contra la celebración del evento en Tomares para hacérselas llegar a responsables municipales la próxima semana. El musical está previsto para el sábado 21 de octubre en los Jardines del Conde del Ayuntamiento, un hecho que también preocupa a los promotores de la iniciativa: "Respetando la iniciativa de empresas privadas que trabajan en el desarrollo y expansión de su actividad, no queremos pasar por alto el derecho que nos asiste a defender la apuesta por la igualdad que en este municipio, como en muchos otros, viene impulsándose desde el Ayuntamiento, con dotación de recursos materiales y de personal y el desarrollo de actividades continuadas en nuestros centros educativos a lo largo ya de muchos años. La evidente contradicción entre lo mencionado y la actividad 'Princelandia, un país para soñar' nos obliga a posicionarnos claramente en contra de la realización de dicha actividad en nuestro municipio", dicen en el escrito que están movilizando y que harán llegar al Ayuntamiento junto a las firmas recogidas.

Lo cierto es que el Ayuntamiento aparece como 'colaborador' en el cartel que anuncia el musical, anunciando además en su web la cita del 21 de octubre. El consistorio explica que desde las 16.00 horas habrá "carpas" de 'Princelandia' y "numerosas actividades lúdica y de ocio como juegos, talleres, magia, saltimbanquis, zancudos, zona de gastronomía y muchas sorpresas", mientras que el musical propiamente dicho arrancará a las 20.00 horas.

"Un día mágico y de ensueño que hará las delicias de todos los asistentes", resume la promoción del Ayuntamiento. Fuentes del mismo señalan a este periódico que el Ayuntamiento "no organiza" el espectáculo y que se limita en este caso a "ceder el espacio como hace con otros muchos espectáculos". Las carpas y el musical serán acogidos en los Jardines del Conde, en la Hacienda Santa Ana, junto a la casa consistorial.

Entradas VIP: "foto con cantantes"

Se da otra circunstancia que también ha motivado las quejas de algunas familias de esta localidad sevillana. "En dicho espectáculo se ofrecen entradas V.I.P. que permiten obtener, por un precio mayor, servicios especiales, se añade un componente más de desigualdad, en este caso social. Si alguno de los pluses de la entrada V.I.P. es peluquería y maquillaje, el refuerzo de lo no deseable resulta obvio". Efectivamente, así se anuncia en la cartelería elaborada al efecto:

"Nos oponemos a que nuestro Ayuntamiento financie, facilite, colabore y/o apoye iniciativas que promuevan el culto al cuerpo como fin último que no el cuidado del mismo como hábito saludable, las actividades que segreguen a niñas y niños por sexo o que promuevan roles machistas, donde las niñas son princesas sumisas y los niños príncipes rescatadores. En definitiva, iniciativas que vulneran la educación en igualdad y la legislación vigente al respecto. Creemos del mismo modo que colaborar desde la municipalidad con un espectáculo donde existen entradas V.I.P. fomenta la desigualdad social desde lo público", explican las familias en su escrito.

Según añaden los promotores de la iniciativa, los argumentos que más les están sorprendiendo entre la gente que no está poor la labor de firmar su escrito son "es que yo lo que tengo son niños, no me afecta", "hemos crecido como princesas y estamos bien" o "lo que hay que hacer es pedir que hagan otra cosa pensando esta vez en los niños". Los promotores están valorando la opción de dar de alta la petición en la plataforma change.org.

Por su parte, responsables de 'Princelandia' en el espacio que este negocio tiene habilitado en la vecina localidad de Mairena del Aljarafe, la central de toda España, se preguntan "¿dónde está el machismo?" y aconsejan a estas quejas "minoritarias" que "se informen bien de lo que se va a hacer en Princelandia".

Desde Princelandia defienden este "espectáculo infantil al aire libre" en el que "interactúa toda la familia las niñas, los niños, el padre, la abuela,... Se le maquilla a todo el que quiera. No entiendo estas quejas con todos los problemas que hay por ahí. Si esto estuviera mal no estarían triunfando los musicales de Disney". Sin querer entrar en polémica sobre "opiniones individuales", añaden que "la gente va donde quiere, donde le gusta ir".