Ravier x2: Tozal del Mallo y Torre de Marboré, rosca maestra ordesiana

Rosca maestra, de mano del maestro



A poca gente se le ocurre recorrer Ordesa en busca de vías Ravier, y menos en el día



Ravier al Tozal del Mallo



Ravier a la Torre de Marboré



O como recorrer el PN para escalar y llegar al bus para cenar en caliente



Lo mejor, aparte la compañía, la ducha en el largo de la "cascada" a 3.000 metros de altitud, para refrigerante antes de bajar hasta la Pradera a ritmo de "no turista"





Hacía ya unos años que había recorrido estas 2 vías, con otros amigos, siendo ya por sí solas unas actividades que sin ser "extremas", ya te exigen cierta experiencia y decisión





Son vías que rondan el 6a ordesiano, aéreas, atléticas y bastante expuestas. Los tiempos de escalada normales, para gente normal, como cualquiera de nosotros, rondan entre las 5 y las 7 horas cada una. A eso, hay que sumarle las aproximaciones y descensos correspondientes

















Pues lo dicho, al amigo Chakel, que no tiene idea buena, si no idea excelente, se le ocurrió proponerme escalar las 2 enlazándolas por la Brecha de Rolando, y claro, uno que es débil, no me pude resistir a la invitación



Y así salió la cosa más o menos:



Distancia: 25km

Desnivel: +2.500m/-2.300m

Escalada: 750m autoprotección

Salida: 06:30

Llegada: 21:15

Tiempo total: 14h45´



Vamos, que he tenido días más descansados















La reseña de la Ravier del Tozal del Mallo









Y la esbelta figura del Tozal, altiva, desafiante....













La reseña de la Ravier de la Torre del Marboré









Y la tétrica cara norte de la Torre, altiva, desafiante...















La parte baja del Tozal es la única parte "fácil" de los recorridos de hoy







Porque enseguida se va verticalizando











Chimeneizando











Y desplomando









El Chakel va encantao por este su terreno







Y yo también cuando por fín me toca mi mitad









Travesía asequibles a la par que espectaculares







Patio permanente en estas paredes paradisiacas









Y el apoyo contínuo de +8000 , que desde que me invitó a unirme a su Team +8000 no ha dejado de ayudarme a estar bien abrigado y arropado en estas actividades









Desde arriba, lo bajo se ve mejor









Cima en el Tozal, parece que no vamos mal de horario, habrá que seguir













Y comienza la marcha "alegre" de enlace entre picos











Gabietos, Taillón, Brecha de Rolando, tan cerca y tan lejos









Hasta que por fín, tras varias horas después de partir de la Pradera de Ordesa, encontramos un buen "abrevadero" bajo la atenta mirada del Casco de Marboré











Lavín, compae, aeeee por ahí tenemos que ir









La famosísima puerta pétrea de paso a Francia, la Brecha de Rolando









Una vez franquedada la inmensa portilla, se adivina a lo lejos nuestro 2º objetivo, la Torre del Marboré, un 3.000 bajito, pero alto en sí







El trayecto a recorrer es incómodo e incierto











Teniendo que ir por las terrazas de cascarilla y precipicios











Buscando e intuyendo el mejor camino para llegar a pie de vía









Cuando llegamos al inicio de esta Ravier, comprobamos horarios, y no hay discusión posible, para arriba







Nos repartimos como en la anterior, una mitad para cada uno, así cuando estemos en el cabo "frío" de la cuerda, cuando te relajas, lo haces un buen rato











La gran Cascada de Gavarnie, nos hipnotiza con sus colores reflejados en las gotas de agua en suspensión







Y la vía nos exige esfuerzo y concentración tras varias horas sin descanso









Diedros











Travesías imposibles













Que no te permiten distraerte en exceso













Y llega el largo clave de la vía







Un terreno de alta montaña













Con las protecciones justas









Para que aprietes para salir airoso de sus acrobáticos pasos











Y que tú te protejas con tu material flotante a gusto









El último largo del Chakel, seco esta vez, cosa a agradecer para no ir mojado ya desde ahí hasta arriba









La 2ª parte de la vía, es menos tiesa, más rota, y más curiosa









Con cascadas de agua a atravesar









En que resulta inevitable la ducha personal y lavado de material







Y el paso del tiempo y agua se dejan notar en el material histórico









Cuevas a atravesar









Y fotos, pocas, muy pocas, ya sabeis las fotos que hace el Chakel











Pero la de "cima", o 2ª cima, nos las apañamos









Y la de "birrinas de meta", también, tras poder celebrar qu ellegábamos a coger uno de los autobuses de vuelta a Torla, y no nos tocaba bajar andando hasta el coche y terminar caminando como auténticos "walking deads"













Espero que os haya gustado, un saludo y hasta pronto