El mundo de la montaña llora la muerte de Hayden Kennedy e Inge Perkins

El pasado 7 de octubre, el alpinista norteamericano Hayden Kennedy y su pareja, la escaladora y esquiadora Inge Perkins fallecían tras ser arrastrados por una avalancha mientras esquiaban en los alrededores del corredor norte del pico Imp (3.414 metros). La avalancha les sorprendía cuando se hallaban a más de 3.000 metros. Posteriormente, cuando se encontraron los cuerpos ya sin vida, Inge aparecería completamente sepultada bajo la nieve, sin embargo, Hayden solo estaba parcialmente cubierto. Al parecer, se especula que Kennedy fue capaz de liberarse e incluso intentó buscar a Inge, a quien no encontraría y quien lamentablemente ya había fallecido. Hayden saldría por su propio pie del lugar del accidente, pero no pudo soportar la perdida y se quitaría la vida al día siguiente. “Hayden sobrevivió a la avalancha, pero no a la insoportable perdida de la que era e iba a ser su pareja de por vida”, escribiría el padre de Hayden en su perfil público de Facebook tras el accidente. “(Hayden) Eligió poner fin a su vida. Tanto yo como su madre, Julie, aunque con gran pesar, respetamos su decisión”, añadía.

Según se informó desde el Gallatin National Forest Avalanche Center ayer “la avalancha fue de entre 1-2 pies de profundidad, 150 de ancho y 300 de largo”. Cuando llegaron al lugar del accidente recuperarían el cuerpo ya sin vida, y completamente enterrado, de Inge Perkins.

Hayden e Inge vivían juntos en Montana y eran dos destacados alpinistas y escaladores muy queridos y respetados en el mundo de la montaña.

Nuestro más sincero pésame a la familia y amigos