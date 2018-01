El PSC no participará en el debate de investidura de Puigdemont si el candidato no está en el hemiciclo

El PSC no participará en el debate de investidura si finalmente Carles Puigdemont no se encuentra presente en el hemiciclo. Lo ha anunciado su portavoz en el Parlament de Catalunya, Eva Granados, al tiempo que Miquel Iceta enviaba una carta al presidente de la Cámara, Roger Torrent, en la que le pedía que reconsidere su intención de proponer al expresident cesado como candidato a la investidura. Granados ha precisado sin embargo que su rechazo a participar en el debate no implicará que abandonen el hemiciclo.

La portavoz ha lamentado que el independentismo esté "de nuevo dispuesto a todo", y ha añadido que la única "mayoría cualificada" en la Cámara es "la que quiere que dejemos de hacer el ridículo".

Por su parte, en la misiva enviada a Torrent, Iceta le ha recordado que los letrados del Parlament, en un informe solicitado a instancias de los socialistas, rechazan que Puigdemont pueda ser investido en ausencia. "La no asistencia del candidato a la Presidencia de la Generalitat en la sesión de investidura podría suponer una grave conculcación de los derechos de participación política de los diputados del Parlament", resume Iceta, que solicita al presidente del Parlament que "obre en consecuencia y no permita que se eche a perder la naturaleza del debate y la sesión de investidura".

El líder del PSC insiste en que los letrados del Parlament explicitaron en su informe que el candidato a la investidura no puede ser sustituido a la hora de leer su discurso ni hacerlo por un "medio interpuesto"