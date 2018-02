Ciutadans y PSC acudirán al Constitucional para que comiencen los plazos hacia la repetición electoral

Los grupos de la oposición en el Parlament buscan a toda costa que los plazos hacia la disolución automática de la Cámara y la repetición electoral. Para ello Ciutadans y PSC han anunciado este martes dos iniciativas diferentes, ambas en forma de petición de amparo al Tribunal Constitucional, para forzar a que el presidente Roger Torrent dé pasos que activen el reloj de la investidura.

El PSC ha registrado este mediodía un recurso ante el TC reclamándole que anule la decisión de Torrent de aplazar sine die el debate de investidura de Puigdemont. Según ha explicado Miquel Iceta, no poner fecha al primer debate de la legislatura es bloquearla, por lo que ha reclamado que el presidente haga una nueva ronda con los grupos para proponer a un candidato o bien constate que no hay presidenciables viables. "Lo que no puede ser es que el reloj no corra", ha asegurado Iceta.

Los socialistas no consideran que Torrent deba esperar a que el Constitucional decida sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont, cuya interposición y medidas cautelares llevaron al presidente a suspender el pleno. Por esta razón han anunciado que el recurso de amparo ha sido presentado este mismo martes, con la esperanza de que el TC lo resuelva "a la mayor brevedad".

A diferencia del PSC, Ciutadans no ha registrado aún el recurso de amparo, aunque Inés Arrimadas ha asegurado que lo hará en los próximos días si Torrent no rectifica "hoy mismo". Pese a que el reglamento del Parlament no estima plazos para que el presidente convoque los plenos, Arrimadas ha acusado a Torrent de "saltarse el reglamento" por no haber puesto fecha al pleno que reclamaron el jueves pasado.

"Se está haciendo de manera arbitraria", ha considerado la ganadora de las elecciones, esgrimiendo el agravio compartivo respecto al grupo de Catalunya en Comú, cuya propuesta de resolución ha sido admitida a trámite en la reunión de la Mesa de este martes. La propuesta de Ciutadans de celebrar un pleno por la vía del artículo 71 del reglamento no necesita admisión a trámite, ya que es aceptada automáticamente si se tiene un 20% de los diputados de la Cámara.

Ciutadans además ha anunciado que pedirá una junta extraordinaria de portavoces que desean que se celebre este mismo martes. En esta junta pretenden "hablar" de su propuesta de pleno y que Torrent "dé la cara" sobre su decisión de no poner fecha. "Catalunya no puede esperar a las peleas entre ERC y Puigdemont. Si el señor Torrent sigue paralizando vamos a ir al TC a presentar un recurso de amparo", ha advertido Arrimadas.