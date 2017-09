Entidades del sector educativo llaman a movilizarse para abrir los colegios el 1-O

Entidades del sector educativo han hecho un llamamiento este miércoles a que la ciudadanía colabore para abrir los colegios el 1-O. Con el lema "ven a abrir tu escuela", han lanzado la web escolesobertes.eu para que la comunidad educativa y vecinal se distribuya para garantizar que el domingo se puedan abrir todos los puntos de votación.

El encargado de poner palabras a este llamamiento ha sido Josep Maria Cervelló, portavoz de lo que han denominado 'Proyecto Escuelas Abiertas', en la sede de Òmnium Cultural. La acción cuenta con el apoyo de sindicatos educativos como USTEC o UGT, asociaciones de padres y madres, movimientos de renovación pedagógica, entidades de ocio educativo, UNESCO Catalunya o el Consejo Nacional de la Juventud de Catalunya.

"No nos podemos quedar inmóviles ante las amenazas, nuestra tarea no es precintar, sino enseñar", ha afirmado Cervelló. Las movilizaciones y protestas en los centros están previstas para el domingo, aunque desde la plataforma no se descarta que algunas comunidades locales decidan adelantarlas al viernes, que es cuando la Fiscalía ha ordenado el precintado de los puntos de votación. Ellos proponen "organizar, escuela a escuela, colas de gente para que todos puedan votar".

"Ante una Fiscalía que quiere impedir que abran los centros, llamamos a movilizarse de manera pacífica y festiva frente a los colegios para garantizar que puedan hacerlo", ha afirmado el portavoz. Ha insistido asimismo que no buscarán el conflicto con la policía en caso de que traten de impedir sus concentraciones.

Al acto ha asistido la directora general de Secundaria de Enseñanza, Rosa Artigal, aunque en calidad de invitada, según fuentes de la conselleria.