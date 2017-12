Iceta afirma que el PSC no renunciará al catalanismo ni al federalismo "por un puñado de votos"

"Ofrecíamos un acuerdo y la mayoría quería la victoria sobre el adversario". Este ha sido el diagnóstico que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha ofrecido este jueves ante el Consell Nacional del partido que se reúne esta noche para analizar los resultados del 21D.

En su intervención inicial, Iceta se ha reafirmado en que la solución para el contencioso catalán pasa por propuestas "de reconciliación" como las que planteó el PSC en campaña, y ha advertido de que el partido no renunciará al catalanismo ni al federalismo "por un puñado de votos".

En este sentido, ha lamentado los reproches que ha recibido durante la campaña por su "prematura" propuesta de indulto para los líderes independentistas, por haber gobernado la Generalitat con ERC y el 'tripartit' y por los pactos del PSC con el PDeCAT y ERC a nivel municipal.

"La dinámica de bloques nos condena a la decadencia", ha sostenido Iceta, tras poner en valor los votos que el PSC ha recibido de parte del catalanismo no independentista y de antiguos votantes de los 'comuns' "decepcionados con la estrategia de "seguidismo con el independentismo" que, a su juicio, han llevado a cabo los de Ada Colau.

"El voto no independentista se ha centralizado en Ciutadans. Es una victoria que no permitirá cambiar el rumbo de la política catalana, y lo pone de relevo su falta de iniciativa de estos días", ha aseverado Iceta, que ha valorado que el trasvase de votos del PP a Ciutadans "no favorece la flexibilización de posiciones" en el proceso soberanista.

El primer secretario del PSC ha constatado que la única mayoría posible es la de los independentistas. Sin citarlos, ha pedido a JxCat y a ERC que dejen a un lado la disputa por si el president debe ser Puigdemont (huido a Bélgica) o Junqueras (encarcelado), y ha reclamado que la nueva legislatura no esté "supeditada" a las causas judiciales derivadas del 1-O y la DUI.

"No hemos podido contrarrestar la polarización. Los catalanes han votado en clave de autodefensa, más que para dejar atrás el conflicto, para dejar clara su posición", ha lamentado Iceta, que se ha mostrado satisfecho con la campaña del PSC, pero no por sus resultados (17 escaños, uno más que en 2015).

El líder del PSC ha pedido a los cuadros y a las bases del partido que fijen sus objetivos en las próximas campañas para las municipales y las generales. "Probablemente sólo el cambio en España que tiene que encabezar Pedro Sánchez y el PSOE puede contribuir a desbloquear la política catalana y resolver el problema", ha defendido.