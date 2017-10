Los Mossos denuncian que el 1-O no se celebró ninguna reunión de coordinación

Los Mossos d'Esquadra han denunciado este martes que el 1-O no se celebró ninguna de las reuniones de coordinación que había convocado el alto cargo de Interior Diego Pérez de los Cobos, responsable de la coordinación policial para impedir la votación.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de los Mossos, el intendente Albert Oliva, ha indicado que representantes de la policía catalana acudieron a la primera reunión que se había convocado el 1 de octubre para coordinar el dispositivo policial, junto a Guardia Civil y Policía Nacional, pero que no se llegó a celebrar.

"Y después, las otras reuniones que estaban convocadas (a lo largo del día) también fueron anuladas", ha asegurado el portavoz de los Mossos.

Según Oliva, un representante de los Mossos d'Esquadra, cuyo nombre no ha querido concretar, acudió a la primera reunión prevista, "como no puede ser de otra forma", aunque finalmente la cumbre no se celebró, sin que la policía catalana sepa todavía los motivos de su cancelación.

El pasado 1 de octubre los Mossos d'Esquadra aseguraron que quien había acudido a la primera reunión, convocada en la Delegación del Gobierno en Cataluña, fue el número 2 de la policía catalana, el comisario Ferran López.

No obstante, fuentes próximas a los convocados aseguraron ese día que mandos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra se habían reunido en la Delegación del Gobierno para hacer un seguimiento de la actuación policial para impedir el referéndum.