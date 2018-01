Puigdemont sobre los mensajes a Comín: "Soy humano y hay momentos en los que también dudo"

El president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha respondido este miércoles a la publicación de los mensajes que envió al exconseller Toni Comín el martes, en los que se mostraba abatido por la suspensión del pleno y aseguraba: "Nos han sacrificado los nuestros".

En un mensaje desde su cuenta personal de Twitter Puigdemont ha respondido este miércoles: "Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se han de violar. Soy humano y hay momentos en los que también dudo", ha reconocido, pero también ha asegurado que no se "echará atrás por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país".

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim!