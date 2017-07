La vehemència de Xosé Manuel Beiras amb el referèndum tanca una UPEC amb 2.000 participants

El nacionalista gallec, dirigent d’ANOVA, Xosé Manuel Beiras, no ha decebut als que esperaven d’ell un discurs contundent en la conferència que ha tancat aquest divendres la tretzena edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC). "Cal acabar amb aquest règim d’una punyetera vegada", ha dit pujant el to de veu poc després de començar la seva intervenció, titulada 'Entre la ruptura democràtica i el feixisme: el procés deconstituent de la IIª Restauració'.

Entre els elements que poden contribuir a la fi del règim, Beiras ha destacat el dret a l'autodeterminació i el referèndum plantejat a Catalunya, i ha apel·lat els comuns a sumar-s'hi. "El referèndum es una hòstia monumental al poder autocràtic de l'Estat. S'ha de fer el referèndum passi el que passi i En Comú Podem no pot tenir dubtes", ha dit Beiras, en una sala on l'escoltaven Gerardo Pisarello i Xavier Domènech.

Xosé Manuel Beiras ha considerat que a Espanya no hi ha una monarquia parlamentària sinó una monarquia constitucional, resultat d’un “pacte amb el franquisme que estem pagant encara ara”. La Constitució va sortir mal parada en la seva intervenció. “El títol vuitè és un engendro”, ha sentenciat. Del Congrés dels Diputats ha dit que “legisla contra els ciutadans” i de la classe política que està desacreditada. Així les coses, Beiras considera que la lluita de classes i els moviments emancipatoris han de coincidir per “trencar els dics de contenció de l’actual Estat espanyol”.

Tot i que s'ha mostrat ferm partidari dels referèndums d’autodeterminació a Catalunya o Galícia, va advertir del risc que els processos independentistes els liderin les classes dominants. Va insistir, però, que cal fer-los “passi el que passi” perquè, al seu entendre, “són una hòstia monumental al règim autoritari vigent”.

Del dret a l’autodeterminació n’havia parlat el sindicalista Miquel Salas en la taula prèvia, dedicada al centenari de la revolució boltxevic. Salas va explicar que aquest concepte va causar molta polèmica entre els revolucionaris soviètics i va explicar que Lenin, per exemple, n’era partidari mentre que d’altres dirigents, com Rosa Luxemburg, consideraven que perjudicava la unitat de la classe treballadora i donava ales a la burgesia.

En la mateixa taula han intervingut l’historiador Toni Domènech, que va fer un ampli repàs de la trajectòria del boltxevisme, i les també historiadores Maria Cruz Santos i Soledad Bengoechea, que han destacat l’aposta clara d’aquest moviment per la defensa dels drets de les dones. Domènech va tancar el debat afirmant que “mirar el passat amb condescendència és l’actitud de sempre de la dreta”.

La darrera activitat d’aquesta universitat progressista d’estiu va ser l’entrega de premis a la iniciativa ‘On són les dones!’, que exigeix més presència femenina als mitjans de comunicació, i al Front d’Alliberament Gai de Catalunya, que ha complert 40 anys d’existència. La periodista i codirectora del màster de Gènere i Comunicació de la UAB, Isabel Muntané, i el president de l’Observatori contra l’Homofòbia i portaveu del FAGC, Eugeni Rodríguez, van recollir els guardons.

El rector de la UPEC, Jordi Serrano, va cloure els tres dies de treball destacant que havien congregat uns dos mil participants i parafrasejant una cita del líder laborista britànic Jeremy Corbyn adreçada als milers de joves que assistien a un concert musical celebrat a Glastonbury (Anglaterra) el passat 24 de juny: “Vosaltres sou molts, ells només uns pocs”.