Barcelona desapareguda, una immersió al passat

Aportar a diari un toc de nostàlgia als seus seguidors a Facebook, Twitter i Instagram amb imatges històriques de la capital catalana. Aquest era l’objectiu de Barcelona desapareguda i del seu impulsor; Giacomo Alessando, un arquitecte d'origen sard que va morir l’any passat amb 39 anys d’una leucèmia. Natural de Porto Torres, va arribar a Barcelona l'any 2009, on va cursar el màster Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI a la UPC el 2013. De manera altruista va voler estendre a Barcelona una iniciativa que ja havia emprès a la seva terra natal, amb Porto Torres Sparita, on recollia fotografies antigues del municipi.

La Rambla de les Flors el 1954

Giacomo Alessandro va estimar Barcelona i se la va fer seva. Va saber captivar milers d'internautes, tot traslladant i ordenant el llegat dels arxius històrics de la ciutat i de particulars a les xarxes socials. Barcelona Desapareguda subministrava píndoles de records: edificis que ja no hi són, d'altres que s'han mantingut però ha canviat tot el seu voltant o grups de gent amb vestimentes que avui dia ens semblen molt llunyanes. A Alessandro el fascinava l'evolució arquitectònica al llarg de la història. "Un amor increïble cap a la seva ciutat i els seus orígens, confirmats amb una tesi de final de carrera fascinant i escrita amb el cor", destacava el diari Nuova Sardegna en assabentar-se de la mort del seu compatriota.

El carrer Pelai engalanat per Nadal als anys 60

Després de la seva desaparició, entusiastes de la ciutat i amics íntims han publicat el llibre que Alessandro havia començat a idear. Sense l’aportació de Jorge Álvarez, entusiasta com ell de Barcelona, l'edició del llibre no hauria estat possible. Ha rebuscat per mercats i antiquaris d'arreu per aconseguir una col·lecció de més de 4.000 fotos històriques de la ciutat. Amb les imatges que omplen ara el volum Barcelona desapareguda, editat per l'Ajuntament de Barcelona, el somni de Giacomo s’ha fet realitat. "En Giacomo va popularitzar la ciutat històrica i ho va aconseguir perquè va saber fer-ho de manera interessant i molt propera", explica Álvarez. El llibre recull, sobretot, les imatges que ha anat recopilant Álvarez després de conèixer Alessandro i la seva passió per col·leccionar fotografies.

Magatzems El Siglo

Un equip d'historiadors i amants de Barcelona s'han encarregat de datar, categoritzar i ubicar les fotografies: Entre els barcelofílics que han col·laborat en la tria hi ha Enric Comas, coordinador de La Barcelona Oblidada; Miquel Barcelonauta, autor de Barcelofília; Francisco Arauz; Enric H. March, autor de La reconstrucció de Barcelona i altres mons, Salvador Claret, i Víctor Oliva, coautor del llibre i encarregat del disseny. Els textos són de Josep M. Cadena i Oriol Oliva. Barcelona desapareguda s’ha fet de manera altruista, tal com en Giacomo va fer sempre i tots els beneficis del llibre aniran destinats a l’estudi contra la leucèmia.