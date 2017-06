Una accionista de la distribuïdora de Coca-Cola reconeix que va defraudar 1,5 milions a Hisenda

Mercedes Daurella, empresària i accionista de Cobega, una de les distribuïdores de Coca-Cola a Espanya, ha arribat a un acord amb la Fiscalia pel qual accepta que va defraudar 1,5 milions d'euros a Hisenda i una pena de dos anys de presó, que previsiblement no complirà perquè no té antecedents. En concret, l'empresària ha reconegut sis delictes contra la Hisenda Pública en relació amb l'IRPF i l'Impost de Patrimoni dels anys 2011, 2012 i 2013.

En l'acord de conformitat, Daurella reconeix que va declarar "fal·laçment" la seva residència a Mònaco per no abonar els seus impostos a Espanya. També accepta pagar una multa d'un milió d'euros, el 65% de la quota que va defraudar. Ho va fer utilitzant un entramat societari a l'estranger per ocultar la seva titularitat sobre béns i drets i de les rendes que obtenia "amb la clara finalitat d'eludir el pagament dels impostos deguts", remarca l'escrit.

En no ser la pena de presó imposada superior als dos anys, Daurella, que no té antecedents penals, podrà evitar amb tota probabilitat l'ingrés a la presó quan la sentència sigui ferma. Al pacte només li falta un tràmit: que totes les parts -Fiscalia, Advocacia de l'Estat, advocat de la Generalitat i defensa de Daurella- el ratifiquin davant el jutjat d'instrucció 15 de Barcelona que portava la causa.

Segons l'acord de conformitat, Daurella va residir de manera "efectiva, habitual i permanent" a Espanya entre 2011 i 2013 i, en canvi, "amb l'ànim d'evitar la seva subjecció com a persona física al sistema tributari espanyol", va declarar "fal·laçment" tenir la seva residència fiscal a Mònaco. En conseqüència, segons l'escrit, l'empresària no va declarar a l'IRPF totes les rendes que va percebre durant aquells anys i, tot i que sí va presentar declaració pel seu patrimoni, ho va fer en qualitat de no resident.

Mitjançant aquest sistema, Daurella va defraudar un total d'1,1 milions d'euros en no presentar declaració de l'IRFP dels anys 2011 (en el qual va deixar de pagar per aquest concepte 205.118 euros), 2012 (398.101 euros) i 2013 (524.953 euros). A més, Daurella també va defraudar en les seves declaracions sobre l'Impost de Patrimoni de 2011 (127.320 euros), 2012 (154.393 euros) i 2013 (177.943 euros).

Durant el període 2011-2013, Mònaco no tenia signat amb Espanya el Conveni de doble imposició amb clàusula d'intercanvi d'informació, de manera que, en el cas de declarar la residència en un paradís fiscal, és el contribuent qui l'ha d'acreditar durant més de 183 dies a l'any.