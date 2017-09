Fantasías, prácticas habituales, posturas... ¿cómo es el sexo en Castilla-La Mancha?

Curiosas conclusiones las extraídas del nuevo Barómetro de la marca Control sobre ‘Los jóvenes españoles y el sexo’, el sexto estudio que realiza sobre los hábitos y actitudes sexuales de la sociedad en el país, y que en esta ocasión también ofrece resultados por comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha, ofrece un esclarecedor contraste de las fantasías sexuales de los encuestados en esta región con sus prácticas habituales, así como la periodicidad con la que practican el sexo, bastante menos, o eso parece, de lo que en realidad les gustaría.

Según el estudio, el trío es la principal fantasía sexual para el 36,8% de los encuestados castellano-manchegos, prácticamente el mismo porcentaje de la media española, ubicado en el 36,6%. Aquí la fantasía no coincide con la realidad, puesto que tan solo el 6% de los encuestados dice haber practicado el sexo a tres bandas alguna vez. Y en deseos sexuales ocultos le sigue el demonimado ‘teledildonic’ -masturbación por control remoto- con un 26,3%; así como el ‘roleplaying’ -juego erótico en el que se interpreta un papel durante el acto sexual-, con un 24,8% de los encuestados.

Además de desear poner en práctica estas fantasías, el 86,5% de los encuestados afirma querer probar nuevas experiencias para salir de la rutina, especialmente posturas que se salgan de lo tradicional (79,1%) y practicar sexo en sitios públicos (44,3%).

Otro de los datos más relevantes del 'Barómetro Control 2017' tiene que ver con la calidad del sexo de los jóvenes castellano-manchegos. Básicamente, el estudio viene a reflejar que cantidad no siempre es igual a calidad, y la prueba es que un 64,6% de los encuestados de esta comunidad autónoma afirma practicar sexo al menos una vez a la semana, aunque al 48,9% le gustaría hacerlo cada 2 o 3 días y al 35,3%, directamente todos los días.

De cualquier modo, y al igual que ocurre con el trío, los deseos no coinciden con la realidad. Por eso, pese a que la gran mayoría de los jóvenes opina que la media perfecta es una relación sexual cada 2 o 3 días, sólo el 35,3% afirma que esa es su frecuencia, mientras que el porcentaje cae a un 4,5% cuando se trata de sexo a diario. No obstante, hasta un 80,5% asegura estar muy satisfecho con su vida sexual, mientras que solamente un 3,8% reconoce tener una satisfacción sexual baja. Viendo estos datos, no es de extrañar que un 64,7% le dé una alta importancia al sexo en su vida.

El orgasmo: ¿por qué fingir?

El estudio estipula que el dato definitivo para medir la calidad de las relaciones sexuales, al margen de la frecuencia, es que el 73,7% de los encuestados afirma no tener problemas para llegar al orgasmo, tardando en alcanzarlo una media de entre 10 y 30 minutos. Además, un 14,3% confiesa tener más de uno por cada encuentro sexual, siendo dos orgasmos lo más común.

¿Qué hacer en los casos en los que el orgasmo no llega? En este caso, hasta un 30,1% de los castellano-manchegos reconoce recurrir a fingirlos. A la hora de confesar el motivo por el que fingen, la principal opción es por no hacer sentir mal a la pareja (55%), aunque hasta un 12,5% reconoce que llegó a fingirlo porque tenía ganas de terminar el acto sexual.

Y frente a las fantasías sexuales, el Barómetro 2017 de Control vuelve a situar al ‘misionero’ como la postura preferida por los castellano-manchegos, siendo la primera opción para el 71,4%. Por detrás quedaría el ‘perrito’ (53,4%) y el ‘69’ (20,3%).

En lo que parece haber más unanimidad es en la importancia que le dan los jóvenes de Castilla-La Mancha a los preliminares. Concretamente, son muy importantes para el 84,2% de los encuestados, llegando a dedicarle una media de entre 10 y 30 minutos el 36,8% de los encuestados, y 10 minutos un 24,1%.

Preservativos Control

Otra de las conclusiones que refleja el estudio es que el preservativo masculino sigue siendo el método más utilizado en esta comunidad autónoma, con un 65,4%. Se trata de un dato muy importante si consideramos que el 20,3% de los encuestados no conoce el estado de salud sexual de su pareja. Otra conclusión sorprendente es que el 14,3% de los consultados sigue usando la ‘marcha atrás’ como método anticonceptivo. El principal motivo del uso del preservativo es la prevención frente a un embarazo no deseado para el 52,8% de los encuestados, seguido del 39,3% que en primer lugar se preocupa de la protección frente al contagio de una infección de transmisión sexual.

Respecto otros productos utilizados en el campo sexual, parece que su uso se ha extendido para quedarse: un 85,7% afirma haber utilizado alguno de estos productos en sus relaciones sexuales, siendo el lubricante el producto estrella (69,2%), seguido de los geles de masaje (54,9%). Además, el porcentaje de encuestados que afirma utilizar juguetes eróticos en sus relaciones es de un 51,1%.

El estudio aborda otros aspectos muy reveladores. Por ejemplo, la casa y el teléfono son muy recurrentes en el sexo. La casa porque los lugares favoritos de los consultados para practicar sexo son sitios de dentro del hogar, principalmente la cama, seguido del sofá y la ducha (74,4%, 12% y 11,3% respectivamente). Y el teléfono, especialmente con la expansión de los ‘smartphones’, está siendo una vía utilizada para buscar sexo ya que un 33,8% de los castellano-manchegos afirma hacerlo a través de una app, el 34,6% reconoce practicar ‘cybersexo’ y un 21,8% confiesa enviar contenido sexual a través de su smartphone.

Finalmente, si hay un dato esclarecedor que ayude a dibujar cuál es el panorama del bienestar sexual en España es el del rendimiento en la cama en función de la comunidad autónoma de origen. Un apartado en el que los andaluces pueden presumir de ser los mejor considerados para el 18,1%, seguidos de madrileños (10,4%) y canarios (9,8%). Navarros, riojanos, cántabros y asturianos cerrarían el apartado por regiones como los peor considerados de España. ¿Y los castellano-manchegos? Los jóvenes de esta región tienen que conformarse con estar en el puesto noveno de entre todas las comunidades autónomas.