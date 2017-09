Ganemos: “No buscamos razones para romper el pacto de Gobierno pero sí argumentos para seguir”

El concejal de Servicios Sociales de Toledo y portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de la capital, Javier Mateo, ha hecho balance de los dos primeros años de legislatura del Gobierno municipal del que forma parte su formación gracias al pacto de Gobierno que alcanzaron PSOE y Ganemos. Un pacto que se ha encontrado en una situación complicada, "al menos en tres ocasiones" a lo largo de estos dos años.

"Estamos en un análisis constante, mientras sea útil ahí estaremos pero en el momento en el que deje de serlo lo revisaremos o lo dejaremos", explica Mateo. "Entendemos que ese pacto de Gobierno es útil pero tenemos que reconocer que en ocasiones nos cuesta encontrar receptividad a determinadas demandas sociales y nos hace ser muy insistentes y pacientes hasta el punto de que llega a ser agotador".

El portavoz de Ganemos ha asegurado que decir que éste es un Gobierno que tiene como prioridad a la gente "no es más que un eslogan si no va acompañado de presupuestos y acciones concretas". Por ello, denuncia que no se han encontrado tanta afinidad y complicidad en compromisos como la Participación, Medio Ambiente o en la gestión de los Servicios Públicos.

Ganemos señala que aunque el balance es positivo, "no descartan nada", porque existen elementos que les hacen pararse y sopesar su relación con sus socios de Gobierno. “No estamos aquí para colaborar en las campañas de imagen de ninguna alcaldesa sino que estamos aquí para explicar a los toledanos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo”, señala Mateo. "Algunos concejales del PSOE tienen que entender que quitarse los zapatos bonitos y ponerse las zapatillas no es ningún problema, sino que es su obligación”.

Por su parte, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asegurado que el pacto de Gobierno con Ganemos "va bien", a pesar de que haya habido "algunas discrepancias", y ha afirmado que los ediles del PSOE en la ciudad no han estado a punto de romper la relación "en ninguna ocasión", a lo que ha añadido que desconoce las "tres ocasiones" en las que Ganemos ha asegurado estar en momento de hacerlo.

Milagros Tolón asegura que PSOE y Ganemos son "un equipo de Gobierno con dos partidos muy dialogantes", "Nos gusta discutir, pero no en términos malos, sino debatir diferentes propuestas", ha defendido.

Ganemos Toledo ha hecho balance de los dos primeros años formando parte del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Toledo. "Hemos sido motor de cambio y palanca de avances para la ciudad de Toledo. Dos años que, entendemos que, para la gente, han merecido la pena", ha señalado su portavoz Javier Mateo.

"Entendemos que el voto a Ganemos ha sido un voto bien invertido, y que más allá de que podamos haber cometido fallos estamos convencidos de que las cosas serían mucho peor sino estuviéramos en el Gobierno", apunta Mateo. La formación ha asegurado que seguirá trabajando para que se amplíe la participación, para que se cuente con los jóvenes y para que se potencie la solidaridad y la cooperación. Además, seguirán manteniendo como su prioridad absoluta el empleo y seguirán trabajando para reforzar lo público.

"En materia de Servicios Sociales hemos dado pasos importantes. No se le corta el agua a nadie en Toledo que esté en situación de vulnerabilidad o de exclusión social. Hemos parado que se corte el suministro eléctrico a algunas familias de la ciudad y además en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hemos parado algunos desahucios en la ciudad", señala el portavoz de la formación.

En materia de participación, Ganemos ha recordado que el nuevo reglamento de los distritos consiguió el apoyo unánime del Ayuntamiento, y está sirviendo para abrir la participación. "Hemos recuperado para las entidades vecinales el voto que el PP les quitó. Hemos puesto, a iniciativa de Ganemos Toledo, un plan de modernización de la transparencia y la participación mediante las nuevas tecnologías con la nueva web, que necesita recorrido y mejoras pero ahí está", explica Javier Mateo. Además ha recordado que una de sus prioridades es la puesta en marcha de un programa de presupuestos participativos.

En materia de prestación de servicios, Ganemos asegura que hoy tenemos un Ayuntamiento más ecológico mas sostenible y más ahorrador. "Hemos impulsado el ahorro enérgico y la eficiencia y que el 100% de la electricidad que se consume en el Gobierno sea verde".

Por último en el área de la Juventud, "hemos llenado de contenido el trabajo de una Concejalía que hasta ahora parece que solo servía para hacer actividades para jóvenes. Hemos querido actuar frente al primer problema juvenil que es el desempleo promoviendo un plan de garantía juvenil que será un referente en la región", ha concluido Javier Mateo.