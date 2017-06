La Junta ultima su segundo proyecto de Presupuestos sin pacto con Podemos o PP

No hay ningún pacto explícito ni oficial ni con Podemos ni con el PP, pero el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ya ha anunciado que el Gobierno regional lo vuelve a intentar: presentará un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos próximamente en las Cortes regionales. Es su segunda oportunidad para sacar adelante las cuentas públicas de 2017 después de que Podemos tumbara, junto con los 'populares', el primer proyecto.

Guijarro ha informado de que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está trabajando para elaborar un nuevo proyecto, que “obviamente” tiene la base del primer texto, y que, ha destacado “estaba pactado previamente con el grupo de Podemos”.

No obstante, ha precisado que no será exactamente el mismo, ya que ha evolucionado la ejecución presupuestaria, y existen más datos sobre ingresos y programas. Por eso ahora se incorporarán "algunas cuestiones” que no ha detallado.

En este sentido, ha manifestado que se incluirán las enmiendas que se aprobaron durante la tramitación parlamentaria y que el texto se mantendrá "abierto" durante la tramitación parlamentaria a los dos grupos parlamentarios de la oposición. Pero ha advertido de que el grueso de la negociación, si la hubiera, "debe ser con luz y taquígrafos para que luego no existan malas interpretaciones por parte de nadie”.

La intención, ha continuado, es “tenerlo cuanto antes” de cara a una nueva tramitación parlamentaria” para que el año 2017 “no quede en blanco”. “No es una responsabilidad exclusiva del Gobierno”, ha continuado, sino que necesita de “la voluntad de los grupos parlamentarios”.