El problema de Catalunya "no se va a arreglar por la vía de la verdad absoluta"

"La única manera de sacar adelante los problemas es dialogando" porque "ningún problema se va a arreglar por la vía de la verdad absoluta". Son palabras del periodista Federico Quevedo (alusión a la actual situación de Catalunya) durante la presentación en Toledo del libro 'El desengaño' (Editorial Almuzara 2017) del que es coautor junto a otro periodista, Fernando Jáuregui.

La Sala Capitular del Ayuntamiento toledano acogió la presentación del que supone el segundo libro conjunto de ambos periodistas (el primero fue ¡Es el cambio, estúpido! publicado por Stella Maris) en el que, según Fernando Jáuregui se aborda el "debate dificilísimo y desalentador" sobre la última parte de la Historia Contemporánea española derivada del 'procés' catalán.

La situación en Catalunya ha propiciado un libro en que reflexionan sobre el hecho de que ni la izquierda ni la derecha hayan sabido resolver los problemas clave de la ciudadanía en España. Es, en definitiva, el relato del desengaño político al que aludía la presentadora del acto, la periodista toledana Esther Esteban quien se refirió a los autores, precisamente, como la "antítesis del desengaño". Periodistas "valientes, inconformistas" que "no se resignan, no se venden, no se callan".

Libro 'El desengaño' de Fernando Jáuregui y Federico Quevedo

Fernando Jaúregui lamentó la "falta de entusiasmo" de la ciudadanía para con los partidos políticos. "Estamos en lo de siempre y hay que afrontar una segunda Transición" porque "no funciona ni el Estado de las Autonomías, ni la financiación autonómica" y, en este sentido pidió reformar la Constitución, "reforzando la figura del rey" porque la situación es "verdaderamente grave".

En la presentación del libro participó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page quien, pese a reconocer el "desengaño de un país al que se le han caído mitos recientes" quiso relativizar la situación histórica actual y apuntar que se trata de un libro que "bien leído, refuerza las recetas de un país que ha experimentado el éxito" a pesar de la "crisis de autoestima".

Se preguntó si el libro se hubiese escrito " de no haber sobrevenido la crisis económica" que llevó al surgimiento de movimientos como el 15M o "nuevos fenómenos políticos" como Ciudadanos o Podemos a los que contempla como "una respuesta positiva" para matizar que "tampoco han sido la vacuna para el país".

"No hay revolución, ni la habido, ni la va a haber", aseveró García-Page para añadir que "la democracia representativa no tiene alternativa ni nadie la defiende" y ni siquiera Podemos plantea una "negación" de la economía de mercado. De la situación de Catalunya comentó que ha dado lugar a un "nacionalismo español moderado de utilidad que tiene cosas buenas y malas".

Mientras, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, habló también de la actual situación política en España para aseverar que "el bipartidismo ha terminado", que el PSOE "está mejor que hace un año" y Podemos "mucho peor que hace dos años por problemas internos y propone cosas que la ciudadanía no entiende. Es fácil predicar, otra cosa es gestionar".

¿Quién será el próximo presidente del Gobierno?: la pregunta de José Bono

A la presentación, en la que se habló mucho de política y de partidos y no tanto del libro, acudían entre otros el expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, José Sanroma, expresidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (y que aparece en el arranque del libro) y José Bono, el que fuera presidente regional.

Entre el público, el expresidente José Bono o el expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó

Fue Bono quien planteó a los autores una de las preguntas desde el público. "¿Quién será el próximo presidente del Gobierno?". Contestaron todos. Políticos y periodistas. Tolón y García-Page coincidieron con los periodistas en las posibilidades del secretario nacional del PSOE, Pedro Sánchez, de convertirse en presidente del Gobierno. "Su liderazgo tiene que madurar", decía la alcaldesa de Toledo quien apelaba a la unidad del partido como "fundamental" y con un mensaje al secretario de los socialistas castellano-manchegos: "Tenemos que mejorar el sistema de primarias, Emiliano".

Por su parte, García-Page comentó que las posibilidades de Sánchez pasan por "ganar a los puntos". "Todos los partidos estamos confiando más en que le vaya mal al otro. Nos lo estamos jugando a los puntos" y apostó por que no habrá primarias en el seno del PSOE para decidir la candidatura a la Presidencia del Gobierno. "Si se centrifugan mucho Ciudadanos y PP caben muchas posibilidades de que el PSOE se cuele hacia arriba por el centro", apuntó.

Sobre el PP, casi unanimidad en que el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo es el virtual candidato de los populares frente a un Mariano Rajoy que, según García-Page, "no tiene la más mínima voluntad de repetir como candidato. Lo que quería es irse diciendo que le ha parado los pies a la independencia catalana y que ha enfrentado la crisis. Ambas cosas son muy relativas".