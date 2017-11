Positiva recepción de los autónomos a las nuevas ayudas del Plan de Autoempleo

La segunda edición del Plan de Autoempleo anunciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido recibido con satisfacción por parte de las organizaciones de autónomos y empresarios de la región. José Luis Perea, portavoz de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha, ha afirmado que el plan es "bueno" y que esto responde también a que la administración ha trabajado con los trabajadores en su elaboración y propuestas. "Hace falta ser ágiles y resolutivos, porque todavía no sabemos en qué estado están las 7.000 solicitudes de la primera edición", recalca Perea.

En este sentido, han señalado que esperan que "no sea como en Andalucía" donde las ayudas para los autónomos han tardado "más de un año" en resolverse. "Por eso nuestro consejo es que no se den de alta pensando en las ayudas, sino en su propio proyecto y que no estén pendientes de la subvención", explica. En el caso de este Plan de Autoempleo, sin embargo, destacan las dos líneas "novedosas" que se han presentado y que no han podido identificar en ningún otro plan.

En este sentido, señalan que en la Ley de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo a nivel estatal hay ayudas similares y que servirán como un "complemento" para las mismas. En el caso del relevo generacional, por ejemplo, afirma que las que tienen una especial importancia, ya que existen "muchísimos negocios que se quedan cerrados con posibilidades reales de seguir funcionando". Y por eso, se deben promover otros tipos de marketing en aquellos negocios que pueden seguir abiertos.

Sin embargo, señalan un aspecto negativo, que es el plazo para solicitar las ayudas. Este sábado 4 de noviembre se abren las mismas y sólo se extienden hasta el 17 de noviembre. "Es muy corto y prematuro, entendemos que se debe a que el plan no se ha aprobado antes, al no haber acuerdo presupuestario entre los grupos políticos", afirmó. En este sentido, critica que los políticos "muchas veces estén en otras cosas y no en el interés ciudadano" y, por eso, el "tirón de orejas" en este caso va hacia Podemos al considerar que son responsables del retraso en la aprobación de los presupuestos de este año.

"Aunque siempre nos parecen insuficientes, esta cantidad en principio parece que sí lo será, pero debemos trabajar en la publicidad de estas subvenciones para aumentar las posibilidades de que los autónomos puedan pedirlas", explica. La asociación trabajará así en la difusión entre los miembros de la organización para poder aprovechar las dos semanas para solicitar las ayudas.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, que ha recalcado que las ayudas suponen un impulso a "una de las patas de una recuperación sólida y duradera tiene que venir de la mano de creación de nuevos empresarios". Al igual que ATA, Nicolás ha recalcado que esto se debe a un Plan firmado en conjunto con la Confederación, sindicatos y el Gobierno regional.