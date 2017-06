Rebelión en las aulas: los profesores vuelven a suspender a la Junta a mitad de legislatura

Llegado el ecuador de la legislatura de Emiliano García-Page, el colectivo de los profesores de educación pública sigue siendo uno de los movilizados en Castilla-La Mancha. Ni sustituyendo a la anterior consejera de Educación, Reyes Estévez, por Ángel Felpeto, un hombre de consenso y gran conocedor del sector, ha conseguido el Ejecutivo regional aplacar a los sindicatos de enseñanza. Durante los dos cursos escolares de la legislatura mantienen las mismas peticiones que hace dos años y que proceden de los recortes en educación que llevó a cabo el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal y de la implantación parcial pero progresiva de la LOMCE. Así lo han mantenido también en el último mes del curso escolar, con concentraciones, manifestaciones y protestas de todo tipo en las cinco capitales de provincia.

Las mesas sectoriales de educación celebradas durante el curso han sido el acicate de los sindicatos para seguir pidiendo a la Junta que revierta esos recortes, que han afectado principalmente a las ratios de alumnos por aula, al horario escolar y a las condiciones laborales, y que llevan ya vigentes desde septiembre de 2011. Pero han sido los docentes interinos los que han dado la batalla en el último mes para exigir el cobro del verano, un salario que no perciben como en otras comunidades autónomas.

Bajo este contexto, los representantes sindicales hacen balance para eldiarioclm.es. Desde la Federación de Enseñanza de UGT, Manuel Amigo señala que ha sido un curso “lleno de incertidumbres”. Recuerda que la movilización sindical consiguió que el pasado mes de diciembre se anularan las reválidas de Primaria, Secundaria o Bachillerato contempladas en la LOMCE pero se abrieron otras dudas por la “excesiva tardanza” de la Junta en decidir si convocaba o no las oposiciones del colectivo de maestros, dejándolas finalmente para el siguiente año.

Asimismo, desde este sindicato destacan que ha sido un curso de movilizaciones, incluyendo el día de la huelga general de marzo, exigiendo “una mejora inmediata en el sector”. Y añaden su petición de que puedan aprobarse los Presupuestos castellano-manchegos de 2017: sin las cuentas públicas, opinan, no podrán abordarse peticiones como la bajada de número de alumnos por aula, la recuperación de las condiciones laborales de los docentes previas a los recortes, las mejoras especificas para interinos, la atención a la diversidad y ofertas de empleo público para enseñanza “anunciadas con el tiempo suficiente”.

Manifestación docentes interinos en Toledo

También el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) suspende al Gobierno regional. Matilde Castilla considera que “todo ha quedado en promesas que nunca llegan a aprobarse”. Afirma que cuando por fin la Consejería de Educación presentó su borrador de acuerdo para calendarizar los avances, este fue “totalmente insuficiente, sin grandes medidas que pudiesen acercarse tan siquiera” al Acuerdo Marco del 2008. Con las ratios STE va mucho más allá: mantiene que son ilegales y que para el próximo curso también lo serán. A ello añaden que el calendario lectivo es el más alto de todo el país, con 21 hora s en secundaria. Son dos variables que han impedido la recuperación de empleo, “después del despido de 5.300 compañeros y compañeras”.

En lo que respecta a la “precarización” del trabajo, este sindicato se une a la defensa de los interinos. “Un año más, este profesorado sufre una doble discriminación, una con respecto a sus compañeros, porque ha ejercido el mismo trabajo y son contratados dos meses menos, y otra con respecto al profesorado interino de otras comunidades autónomas”.

“La comunidad educativa no ha visto mejoras en este curso 2016-2017. No hay nuevos programas, no hay mejoras en las condiciones laborales, y el tiempo de la legislatura se agota. Esto muestra que para el Gobierno de García-Page la educación no era lo fundamental. Mientras, el sistema educativo está siendo sustentando por el esfuerzo de miles de profesionales que no se resignan a que la educación no sea una prioridad, aunque sus condiciones laborales sean las peores de todo el país”, remarca.

Tampoco en CCOO hacen un buen balance. “Nos la jugamos en septiembre y cerramos la mitad de la legislatura con un insuficiente rotundo”, apunta la responsable de Enseñanza del sindicato a nivel regional, Mercedes Gómez. “Todavía estamos a tiempo de confirmar cambios para el próximo curso. Pero hay que actuar ya. La educación es la base más firme de la libertad individual, de la convivencia en sociedad y del progreso colectivo. Tiene que ser una prioridad absoluta para cualquier buen Gobierno”.

"Se ha trabajado con presión, sin materiales, sin dinero para fotocopiar"

Al igual que sus compañeros, destaca que durante los últimos años se ha pedido un gran esfuerzo a los trabajadores de la enseñanza: “Se ha trabajado con presión, sin materiales, sin dinero para fotocopiar, sin ordenadores actualizados. No se ha escatimado en horas de trabajo, se ha atendido a clases con ratios muy altas, se ha perdido al profesorado de apoyo. Los docentes han puesto dinero para desplazarse de un colegio a otro en las zonas rurales, se ha atendido a grupos en los que faltaba el profesor y no se cubría su baja. No se puede tensar más la cuerda”, añaden por tanto desde este sindicato.

Y por eso consideran que ha llegado la hora de “agradecer, de tener en cuenta a los que han arrimado el hombro durante las épocas más duras”, incluidos los estudiantes, que tienen derecho “a una educación de calidad”. Al final de curso, la responsable de CCOO pide al consejero de Educación “premura” para revertir los recortes y una mayor inversión continuada en políticas educativas, cifrada en el 6% del PIB de la región.

CSIF y ANPE han sido igualmente combativos durante el curso. En el primer caso, el sindicato ha sido el catalizador de muchas de las protestas de los interinos, y además ha logrado que el decálogo presentado para la mejora de la enseñanza pública haya sido incluido en su totalidad en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Entre las medidas que serán recogidas en el documento final se encuentra la mencionada reducción de ratios y de jornada lectiva en aulas, la recuperación del contrato administrativo y económico de los interinos, la eliminación del recorte salarial del 3% y la estabilización de las plantillas, entre otras. El sindicato afirma que el Consejo Escolar le ha comunicado que todas las propuestas han sido aceptadas.

Por su parte, ANPE ha denunciado un nuevo recorte con la insuficiente dotación de profesorado de cupo (el destinado a hacer frente a apoyos o desdobles de grupos) previsto para el próximo curso. “Se hace patente que se mantienen los recortes e incluso se agravan en algunos aspectos”.

El consejero de Educación, Ángel Felpeto Europa Press

El consejero de Educación, Ángel Felpeto, ofrece un balance algo distinto. Destaca ante todo el Plan de Infraestructuras Educativas anunciado por Felpeto al inicio del curso, que ya está marcha en marcha en la provincia de Toledo. Desde este departamento también ponen valor haber rescatado la participación de la comunidad educativa y haber aprobado la normativa para la regulación de admisión de alumnos. “Nunca antes se había conseguido que más del 93% de los alumnos obtuvieran un puesto escolar en su centro de primera opción”, ha asegurado a eldiarioclm.es.

En otro orden de cosas, el consejero resalta el trabajo del Consejo Escolar en la nueva normativa de plurilingüismo, convivencia, orientación y atención a la diversidad, preparando en este momento un documento de bases para el futuro Pacto Educativo con dos objetivos: definir la nueva red de centros, programas y servicios, así como el nuevo Plan de Formación Profesional; y avanzar en los acuerdos para la mejora de las condiciones de trabajo, y otro, sobre interinos. Sobre esta última cuestión, el consejero no descarta que puedan cobrar su sueldo estival en el futuro. “Sé de sus reivindicaciones, las respeto, pero creo que todos entendemos que no podemos mejorar en una sola dirección, hemos de hacerlo en varias paralelamente”.

Lo mismo sucede, en opinión de Felpeto, en torno al personal laboral. “Hemos perdido tanto que es difícil explicar a la gente que la recuperación ha de ser progresiva”. Dice estar satisfecho con el trabajo de los funcionarios de la Consejería y del profesorado, apuesta por que “recuperen la ilusión”, pero también es cierto que “necesitan recuperar poco a poco las condiciones de trabajo y las mejoras económicas perdidas”.

Finalmente, el consejero de Educación subraya la importancia de haber recuperado los comedores escolares y confía en que lo mismo suceda con el transporte escolar gratuito para etapas no obligatorias. “Ciertamente las sombras siempre son los logros no conseguidos y tenemos pendiente los acuerdos con los representantes de profesores y personal no docente”, concluye, manifestando su deseo de que se aprueben los Presupuestos de 2017, “fundamentales” para el área de Educación.