¿Por qué los animalistas no quieren carreras de galgos en la televisión pública?

Después de que la televisión regional castellano-manchega anunciase la novedad de su programación de 2017, las carreras de galgos, los colectivos animalistas reaccionaron con el esperado rechazo. PACMA aseguró que se trataba de una decisión "lamentable" por parte del ente, que se ha apoyado en el "mucho arraigo" que tiene la actividad en la región.

"Cabe recordar a los responsables del ente público que el maltrato que sufren los galgos y el resto de perros utilizados en la caza y este tipo de eventos sí es una actividad que, por desgracia, cuenta con muchas raíces en Castilla-La Mancha", explicaba el partido, quien acusó a la cadena de "ponerse al lado del abandono y el maltrato". Por otra parte, recordaron que el ente es "conocido" por "perpetuar" en su programación las corridas de toros.

No son los únicos. La Asociación Baasgalgo de Madrid lanzó una recogida de firmas para pedir también a la cadena regional que no transmita estos eventos. Se trata de un colectivo que se dedica a recoger los animales "descartados" de las carreras, y explican así la "extenuación" a la que se somete a los perros en sus entrenamientos. "Son animales forzados, con entrenamientos durísimos e, incluso, se les ata a los coches algo que está prohibido. Se aprovechan de los pueblos pequeños en los que las carreras son una tradición", señala el presidente de la Asociación, Miguel Valiño.

Valiño también relata los "artilugios" que se usan con los animales, como "palas" que obligan a los galgos a mantenerse en movimiento en sus entrenamientos, que les impiden parar. "Estas son sólo algunas de las barbaridades", explica el activista. Los perros que reciben no sólo son viejos, sino que también hay algunos jóvenes que son abandonados porque "no corren como deben", así como galgos fracturados y mayores que llegan a las perreras.

"Queremos que la televisión de Castilla-La Mancha ceda al empeño de ponerse del lado del maltrato y el abandono de los galgos y que no las retransmita. Una televisión pública no debe retransmitir las carreras, que son lo bonito, porque detrás hay mucha desgracia y mucho sufrimiento", asegura Miguel. Además, señala que lo que "mayor repulsa causa" es que vengan de un ente público, algo que, afirma, es un descontento que viene de "miles" de castellano-manchegos.

Desde SOS Galgos, Anna Clements, su presidenta, recalca que en el mundo de las carreras el galgo es visto como un "objeto" cuyo valor se define "sólo si gana o no". "Básicamente es una muestra de ego y de éxito del dueño. Cuando ya no sirve, este valor se pierde y son desechados". La activista aboga porque la sociedad "evolucione y no vaya para atrás" y ha criticado que los medios de comunicación promuevan un "deterioro de los valores" en vez de respetar a los seres vivos, en este caso, los galgos. "Nosotros lógicamente condenamos este espectáculo y lamentamos que los medios empeoren la situación promoviendo más explotación de los animales", asegura.