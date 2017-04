El espacio feminista 'Femirockers' denuncia que el Viña Rock les ha retirado el apoyo

El espacio feminista Femirockers ha asegurado que la organización del festival Viña Rock, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de abril en Villarrobledo, les ha comunicado que no apoyará la iniciativa que tenían planteada para el evento. Las razones, según explican, son la "pérdida de confianza" en la organización feminista como "consecuencia de las reiteradas faltas de respeto sufridas en las últimas semanas y por ende la pérdida de confianza respecto al proyecto planteado".

Sin embargo, desde Femirockers aseguran que no saben cuáles son las faltas de respeto a las que se refieren, que las desconocen. "No hemos recibido más explicación que la que hemos citado a pesar de haberles preguntado. Por lo tanto nuestro desconcierto es bastante grande", señalan. En todo caso, quieren recalcar que si ha habido ofensa hacia la organización del Viña Rock, "no ha sido consciente ni buscada".

Femirockers defienden también que existen más alternativas, además de "apartar el proyecto" que han planteado, como la de abrir una vía de comunicación para coordinar las publicaciones en redes sociales. De este modo, señalan que en abril, la organización "se mostró molesta" con una de las publicaciones compartidas en Facebook, referida a festivales subvencionados con dinero público que no cumplen la Ley de Igualdad, que "molestó" a la organización, a pesar de ser un caso "que no tiene nada que ver con el festival de Villarrobledo".

El espacio señala, además, que le comunicó a la organización del Viña Rock que si no estaban de acuerdo con sus noticias que lo hicieran saber "de inmediato". Debido a esta razón, será otro colectivo el que se encargue del espacio feminista en el festival. "Esperemos que las actividades de ese nuevo espacio feminista sean lo suficientemente originales, propias y útiles, ya que si nuestro proyecto no tiene su confianza no debería copiar ni una sola actividad. Deseamos suerte al colectivo", afirman.

A pesar de que habrá otra organización feminista, acudirán de todos modos al festival, para "respetar" las donaciones, las colaboraciones y los voluntarios. "La decepción inicial nos ha llevado a una convicción absoluta de lo que estábamos haciendo era lo que este festival necesita y seguiremos construyendo lo que consideramos importante", afirman.