Los nuevos presupuestos regionales se tramitarán sin reuniones previas con Podemos o PP

Se acerca la segunda tanda de Presupuestos castellano-manchegos para 2017. El Gobierno regional presentará en breve su nuevo proyecto de Ley, después de que el primero fuera tumbado en las Cortes con los votos en contra de Podemos y PP. Pero en esta ocasión, y pese a que algunos de los partidos implicados habían apuntado a “conversaciones” a tres bandas, no habrá reuniones previas como en la anterior negociación de la Junta con la formación morada. Ahora, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, no quieren “tropezar con la misma piedra” puesto que ese modelo “ha llevado a no cumplir con la palabra dada”, en referencia a Podemos.

Según ha remarcado, los nuevos presupuestos serían los “mejores de los últimos diez años” en su contenido social, y por lo tanto ha insistido en que “impedir estos avances es también una forma de recortar”. “En época de dificultades económicas, quizás se pueda entender o alguien pueda explicarlo, pero lo que nadie se puede explicar es que habiendo 400 millones de euros que ya han sido recaudados y que están cogiendo polvo en un banco, no se utilicen para revertirlo en la sociedad, y que simplemente se destinen a cumplir con el déficit”.

Por eso, aunque el calendario de tramitación aun no está definido -“lo estará en próximos días”- es en el nuevo proyecto de ley de presupuestos donde la Junta ha incorporado “más carriles” para que puedan aprobarse conjuntamente.

“No hay nada más importante que afrontar las dificultades de los castellano-manchegos, por encima de cualquier otra cuestión. Esta senda de recuperación debe prevalecer; por eso nos conjuramos para sacar de la cuneta social al 30% de las personas que peor lo están pasando, porque sin cohesión social no hay estabilidad”, ha subrayado.

Las enmiendas incorporadas

Y dicho esto, ha dejado claro que no se llevará a cabo ninguna negociación previa, y que, tal y como ya adelantó el Gobierno regional, el nuevo proyecto de ley incorporará el lote de enmiendas que se aprobó en el dictamen de las Cortes, y donde se recogían propuestas, que con el voto en contra del PSOE, aprobaron conjuntamente PP y Podemos. “Las vamos a asumir como propias”, destaca el portavoz, incluyendo además una mayor progresividad fiscal, “un reto que queremos asumir a largo plazo”.

Nacho Hernando ha realizado estas declaraciones con motivo del balance que previamente ha pormenorizado sobre los dos años de Gobierno de Emiliano García-Page, y que los miembros del Consejo de Gobierno analizarán los próximos días para “coger un impulso renovado y cumplir con los compromisos, siempre y cuando tengamos presupuestos”.

En cuanto al resumen realizado previamente, ha remarcado en primer lugar que el gran objetivo del Gobierno ha sido la “reconstrucción” de la región, con la prioridad puesta en la recuperación social de las familias a través del empleo digno, mediante el Plan Extraordinario de Empleo y con 50.000 nuevos puestos de trabajo desde el inicio de la legislatura.

Avances sociales y económicos

Asimismo, el portavoz ha referido que los avances sociales han ido acompañados de una mayor inversión para mejorar la economía, creciendo en todos los ámbitos como las exportaciones, el turismo y la creación de empresas. “Nuestra recuperación no obliga a elegir entre iniciativa pública y privada, se ayudan mutuamente”, ha añadido, señalando la recuperación de derechos de los empleados públicos en paralelo al estímulo a las empresas con medidas como el Plan Adelante.

Otro proyecto destacado ha sido la “recuperación intergeneracional”, con la equiparación de tasas de máster a las de grado para los jóvenes, por un lado, y las mejoras para las pensionistas, por otro lado, al no tener que adelantar el copago sanitario. Igualmente, ha precisado que la Junta dedica más de un millón de euros al día para las personas dependientes, que las ayudas contra la pobreza energética han llegado a 32.000 personas en situación vulnerable, y que “ninguna familia que se haya acercado a una Oficina Antidesahucio ha perdido su hogar”.

Finalmente, Nacho Hernando ha querido celebrar la reversión de las privatizaciones sanitarias, la reducción de las listas de espera en 72.000 personas, las más de 10.000 ayudas para comedores escolares, la inversión en nuevas infraestructuras educativas, los avances en igualdad de género como “eje central” de las políticas del Gobierno, las ayudas al relevo generacional en la agricultura, los nuevos premios culturales y las grandes exposiciones como ‘A Témpora’ y ‘La Poética de la Libertad’, a las que se unirán el año que viene las programadas en Toledo y Cuenca con obras del filántropo y mecenas Roberto Polo.