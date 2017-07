Depeche Mode brinda un enérgico y brillante concierto en el Bilbao BBK Live

Los británicos Depeche Mode han encabezado la primera jornada del festival Bilbao BBK Live en la que han brindado a un público entregado un enérgico y brillante concierto que ha permitido disfrutar de algunos de los clásicos de la mítica banda.

Al igual que hicieran en 2009 y 2013, durante las giras de sus anteriores trabajos "Sounds of universe" y "Delta machine", los británicos han encabezado la primera jornada del festival a donde han llegado, como vienen haciendo cada cuatro años, con nuevo disco.

En esta ocasión Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher, con un sonido notable y un efectivo diseño de luces y de imágenes proyectadas en la pantalla situada al fondo del escenario, se han plantado en el Bilbao BBK Live con su gira Global Spirit Tour.

En el escenario se ha visto a un Dave Gahan que ha mostrado sus clásicos y, a veces, procaces bailes y toda su fortaleza vocal, apoyado por los coros de su compañero Martin Gore, que también ha actuado como solista con los temas "Somebody" y "Home".

El tema "Going backwards", incluido en su último disco "Spirit" ha abierto una enérgica y brillante actuación en la que han tenido un fuerte protagonismo algunos de los temas aparecidos en los discos que en los 80 y 90 encumbraron a la banda.

Tras el espacio reservado para el nuevo disco en el inicio de la actuación, Depeche Mode ha retrocedido en el tiempo para rescatar de sus anteriores trabajos temas como "Barrel of a gun", la agresiva e industrial "A pain that I'm used to", y "Corrupt".

La oscura y sensual "In your room" y la bailable "Word in my eyes" han dejado paso al calmado "Cover me", uno de los temas destacados de su "Spirit" del que más tarde sonaría "Where's the revolution", en el que el público ha acompañado con palmas el estribillo.

En el tramo final antes de los bises, Depeche Mode ha puesto toda la carne en el asador con algunos de sus temas más conocidos que han sido recibidos con entusiasmo, como "Everything counts", con el estribillo cantado por todo Kobetamendi, y "Stripped".

Después, tras "Enjoy the silence", vitoreado desde los acordes iniciales, y Never let me dow again", que acabó con los brazos de todo el público en alto moviéndose de un lado a otro acatando las órdenes de Dave Gahan, la banda se ha retirado momentáneamente.

Y en los bises, Depeche Mode ha dado otra vuelta de tuerca porque tras el "Home" en la voz de Martin Gore, han encadenado "Walking in my shoes", "I feel you" y "Personal Jesus", tema con el que ha concluido su tercera visita al festival en la que ha vuelto a conquistar al público.

Destacables también en esta primera jornada, los estadounidenses Cage the Elephant que, en el escenario principal, ha desplegado uno de sus enérgicos directos en el que su cantante, Matthew Shultz, ha mostrado una hiperactividad contagiosa.

Con "Cry Baby" han iniciado una actuación en la que han brillado sus temas, donde fusionan rock, funk y blues, como "Trouble" o "Ain't no rest for the wicked", pero sobre todo la locura desplegada por el cantante que ha actuado tanto en el escenario como abajo entre el público.

Otra de las actuaciones reseñables ha sido la de The 1975, británicos que con sólo dos discos llenan auditorios y tienen tras de sí una banda de jóvenes seguidores gracias a temas escorados al pop como "Love me", con el que han abierto un concierto muy bailable.

El honor de estrenar el escenario principal en esta edición del festival ha correspondido a Rufus T. Firefly de gira con su último disco "Magnolia" que se han enfrentado a un público escaso en una hora en la que la mayoría iba de camino hacia el recinto.

Los madrileños han ofrecido una breve actuación plena de su pop-rock psicodélico antes de dejar paso, en el segundo escenario, a la joven banda británica Circa Waves, que llegaba con su segundo disco "Different creatures" y que se ha mostrado eléctrica y contundente.

La jornada de mañana viernes está encabezada por los estadounidenses The Killers, en la que será la única actuación de la banda liderada por Brandon Flowers en un festival en la Península Ibérica este año, pero el Bilbao BBK Live tiene previstas otras 23 propuestas musicales.