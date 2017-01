Disney podría cobrar 47 millones por la muerte de Carrie Fisher

La compañía propietaria de Lucas Films y la saga Star Wars se habría cubierto las espaldas en caso de que la Generala Organa no cumpliese su contrato. Disney firmó una póliza de protección contractual con la aseguradora Lloyd's por valor de 47 millones de euros si Carrie Fisher no terminaba la trilogía, según ha podido saber la revista especializada The Insurance Insider. Esta publicación afirma que la aseguradora ya está preparando el pago al gigante cinematográfico.

Carrie Fisher falleció el pasado 27 de diciembre a los 60 años tras haber sufrido un ataque al corazón en un avión. Días después, se supo que la actriz había dejado rodadas las escenas para el Episodio VIII de la saga galáctica, que verá la luz en diciembre de este año. La duda está ahora en si Disney utilizará la tecnología digital para reproducir su imagen en la novena entrega, con el consiguiente debate sobre los derechos de imagen.

Todo apunta a que el director y guionista, Colin Trevorrow, tendrá que reescribir la última parte de la trilogía. Sin embargo, la tecnología de recreación de personajes con imagen digital no resulta nueva para la compañía, que ya la utilizó en Rogue One para revivir a Peter Cushing, mítico Gobernador Tarkin en La guerra de las galaxias.

De momento, la única certeza es la cuantiosa suma que está acumulando Lucas Films con el renacer de su aventura espacial. A los 2.000 millones de euros que recaudó el Episodio VII en todo el mundo, se le suman los 670 millones (de momento) de Rogue One y ahora el pago por la desaparición de la irremplazable Carrie Fisher.