Elsa Pataky: "Las mujeres de los soldados sufren muchísimo"

Con el aliciente de compartir escenas por primera vez con su esposo Chris Hemsworth, la actriz española Elsa Pataky charló con Efe sobre el filme bélico "12 Strong", basado en una historia real sobre la guerra de Afganistán, y aseguró que "las mujeres de los soldados sufren muchísimo".

"Me pareció muy interesante el papel de las mujeres, lo que es ser mujer de un soldado que arriesga su vida (...). Ellas no saben ni dónde se van (sus maridos), porque no pueden hablar con ellos, y no saben ni siquiera si van a volver", argumentó en una entrevista telefónica.

"El poder mostrar y enseñar eso, para que la gente lo aprecie, creo que es importantísimo. Que se sepa que no solo son ellos los que, por supuesto, se juegan la vida, sino que las mujeres que están en casa también sufren muchísimo", argumentó.

Pataky (Madrid, 1976) interviene con un pequeño pero importante papel en "12 Strong", la película que protagonizan Chris Hemsworth, Michael Shannon y Michael Peña y que bajo la dirección del debutante Nicolai Fuglsig llegará a los cines estadounidenses el 19 de enero.

Inspirada en hechos reales, "12 Strong" relata la misión del primer equipo de fuerzas especiales estadounidenses que fue enviado a Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York para combatir a los talibanes.

El largometraje explora el delicado aterrizaje en tierra hostil de estos soldados, que se ven obligados a trazar alianzas dentro del complejo equilibrio de tribus afganas contrarias a los talibanes, así como la angustia de las familias estadounidenses por la ausencia de sus seres queridos y el peligro que corren en el campo de batalla.

"Hacer películas que están basadas en hechos reales siempre es interesante porque tienes mucho en lo que trabajar, sobre todo al ser un tema del que nadie sabía mucho", dijo Pataky acerca de una misión que permaneció clasificada durante años.

La española señaló que empleó varias emociones "muy fuertes" para componer su papel de mujer de un militar, desde el orgullo que puede sentir por la valentía de su esposo al miedo de que sus hijos se queden huérfanos de padre.

"Vivir eso es tan difícil...", reflexionó la actriz.

"Yo puedo hablar todos los días con mi marido (cuando está fuera), sé lo que está haciendo y sé cuándo va a volver. Pensar que estas mujeres no saben nada de eso es un sentimiento mucho más profundo y mucho más duro. Pero, a la vez, se han casado con un soldado, saben a lo que se dedica y saben lo que les espera", añadió.

Una de las curiosidades de "12 Strong" es que Pataky no solo aparece por primera vez en la gran pantalla junto a su marido Chris Hemsworth sino que, para rematar el truco, también lo hace interpretando a la esposa del personaje del australiano.

"La verdad es que fue interesante porque nunca sabes, ¿no? Muchas de las parejas de actores se conocen trabajando, pero no fue nuestro caso. Nunca habíamos trabajando juntos. Con lo cual los dos estábamos un poco perdidos sin saber cómo sería todo", bromeó.

Pataky señaló que ambos saben sacar "lo mejor el uno del otro" y apuntó que actuar juntos fue divertido para los dos porque se convirtió en algo así como unas "vacaciones-trabajo".

"Sabía que nos íbamos a llevar bien. Me hizo repetir muchísimo las secuencias. Nunca en mi vida había repetido tanto", dijo entre risas.

"Pero, bueno, es muy exigente y en ese aspecto es lo que le hace estar donde está", concluyó Pataky.

La actriz, cuyos créditos en Hollywood incluyen cuatro películas de la exitosa saga de acción "Fast & Furious", recordó dónde estaba el 11-S.

"Viajaba en coche hacia el sur de España, de vacaciones. No sé ni dónde íbamos, pero sí que nos sorprendió muchísimo y que paramos en un bar. Vimos las imágenes de la televisión y, claro, es un 'shock'. No sabes ni cómo es posible, no te lo crees, no puede ser verdad", rememoró.

Asimismo, la artista reflexionó sobre el tremendo impacto que tuvo ese atentado en la sociedad estadounidense.

"En España tuvimos terrorismo en casa, interno, que es aún más complicado. Es horrible decirlo, pero estábamos más acostumbrados. Pero, claro, para ellos (EE.UU.) fue como un primer ataque muy radical", apuntó.

Y aunque señaló que hay muchas diferencias entre EE.UU. y España, por ejemplo en cuanto a los sentimientos patrióticos y la forma de expresarlos, la actriz opinó que el dolor ante un atentando o una tragedia es el mismo: "Cuando ves que a tu país le afecta un ataque terrorista, creo que todos nos unimos".