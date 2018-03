Instalan en Hollywood una estatua dorada de Harvey Weinstein sobre un sofá

Los artistas Plastic Jesus y Joshua "Ginger" Monroe instalaron hoy en Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.), muy cerca de donde se entregarán los Óscar este domingo, una estatua dorada del productor Harvey Weinstein sentado en un sofá, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

La obra se titula "Casting Couch" (El cásting del sofá), una referencia a que actores o actrices pueden conseguir papeles en películas o series si acceden a tener relaciones sexuales con los responsables del proyecto, ya sean el productor, el director o el encargado de seleccionar al elenco.

El escándalo de Weinstein, acusado por decenas de mujeres de diferentes episodios de agresión sexual que van desde presuntos comportamientos abusivos a supuestas violaciones, dio pie a que numerosas víctimas alzaran la voz y señalaran por comportamientos similares a otras estrellas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Franco, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. y Bryan Singer.

Los movimientos "Me Too" (Yo también) y "Time's Up" (Se acabó el tiempo) han canalizado en los últimos meses las reclamaciones de las víctimas de abusos sexuales y de respeto a las mujeres.

La estatua de Weinstein apareció hoy en el cruce entre Hollywood Boulevard y la avenida La Brea, a unos 500 metros del teatro Dolby en el que se celebrará el domingo la 90 edición de los Óscar.

La obra muestra al productor con albornoz entreabierto y con el brazo izquierdo invitando a que cualquiera se pueda sentar junto a él en el sofá.

En la mano derecha sostiene una estatuilla de los Óscar muy cerca de sus genitales, una referencia explícita a los escándalos sexuales que han sacudido Hollywood en los últimos meses.

"Durante muchos años, la explotación de muchos aspirantes y nombres consolidados de la industria fue ocultada debajo de la alfombra con sus quejas sobre acoso o abuso sexual siendo ignoradas o incluso algo peor", dijo Plastic Jesus.

"Tienen el dinero y el poder para dar trabajos y lo usan para su propio placer sexual y no hay mejor manera de visualizar esto que haciéndolo con 'El cásting del sofá'", señaló Joshua "Ginger" Monroe.