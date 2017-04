Keanu Reeves y Juliette Binoche aterrizan en la cartelera de esta semana

El segundo episodio de "John Wick", con Keanu Reeves como protagonista, llega esta semana a los cines junto a otras películas destacadas como la comedia dramática "La alta sociedad", con Juliette Binoche; la comedia francesa "A fondo" o el drama "Amar", del aclamado cortometrajista español Esteban Crespo.

"JOHN WICK: PACTO DE SANGRE", VUELVE KEANU REEVES COMO ASESINO

El asesino John Wick (Keanu Reeves) regresa a las pantallas para responder a una deuda pendiente con un antiguo socio de la organización a la que Wick perteneció durante años, que planea controlar un misterioso grupo internacional de asesinos.

En la secuela -dirigida también por Chad Stahelski- el legendario criminal viaja hasta Roma para luchar contra los "malos" más peligrosos del mundo.

"LA ALTA SOCIEDAD", UNA COMEDIA DRAMÁTICA CON JULIETTE BINOCHE

Esta coproducción franco-alemana, ambientada en el verano de 1910, se centra en la agitada vida de dos familias -los Bréfort y los Van Peteghem-, que se verán rodeadas de un halo de confusión a raíz de las misteriosas desapariciones de algunos turistas en la costa norte de Francia.

Dirigida por Bruno Dumont, "La alta sociedad" es una comedia dramática, con Juliette Binoche como protagonista, que consiguió estar en la sección oficial de largometrajes a concurso del Festival de Cannes, obtener 9 nominaciones en los Premios César y hacerse con el Giraldillo de oro del Festival de Sevilla a mejor película y a mejor actriz.

"A FONDO", HUMOR FRANCÉS SOBRE RUEDAS

El toque francés lo aporta esta comedia, "A fondo", de Nicolas Benamou protagonizada por una familia que, cuando se dispone a comenzar sus vacaciones de verano, se topará con algunos "problemillas".

Tom, el padre, ajusta el control electrónico de velocidad de su nuevo coche para que circule a 130 kilómetros por hora durante todo el viaje, pero no encontrará la forma de frenar el vehículo cuando, tras una discusión, decide interrumpir la marcha.

"AMAR", EL DEBUT DE ESTEBAN CRESPO EN EL LARGOMETRAJE

El cortometrajista español Esteban Crespo, que cuenta con más de doscientos premios a sus espaldas, debuta en la dirección de largometrajes con "Amar", un drama romántico en el que también se estrenan los actores María Pedraza y Pol Monen, rodeados en el reparto por Natalia Tena ("10.000 Km"), Nacho Fresneda ("El ministerio del tiempo") y Antonio Valero ("Amar es para siempre"), entre otros.

En el filme, Laura y Carlos -de 17 años- se quieren con la pasión del primer amor, con una intensidad que casi roza la locura. Sin embargo, su relación tendrá que enfrentarse a las pruebas más duras, que llegarán con las inseguridades y con los celos.

"GARANTÍA PERSONAL", LA ÓPERA PRIMA DE RODRIGO RIVAS

La cartelera de esta semana acoge también la ópera prima de Rodrigo Rivas, que dirige "Garantía personal", un drama protagonizado por la actriz Belén López ("Mar de plástico") y Roberto Enríquez ("Vis a vis").

La película pone el foco en el personaje de Mara, una mujer madura que tiene que enfrentarse a sus acreedores en un contexto de crisis económica y social sin perder de vista su objetivo de salvaguardar todo aquello por lo que ha luchado durante toda su vida.

"LOS SUPERHÉROES", ANIMACIÓN COREANA

Los más pequeños también tienen cabida en esta cartelera gracias "Los superhéroes", película de animación coreana, dirigida por Kyung Ho Lee ("Garfield y su pandilla") y Wonjae Lee, que muestra las dificultades de Sam para casarse con Sue, a quien ha comprado ya el anillo de compromiso.

Solo tendrá que hacer frente a un problema, el supervillano Oscar y sus malvados robots han llegado a la ciudad para destruir la metrópoli y pondrán en peligro el amor entre los dos jóvenes.

"LA PROFESORA", ABUSOS DE PODER EN LA CHECOSLOVAQUIA COMUNISTA

En el año 1983, en plena época comunista de Checoslovaquia, la nueva profesora de un colegio de un suburbio de Bratislava pone en práctica un peculiar método pedagógico: después de pasar lista y anotar la profesión de los padres de los alumnos, solicita pequeños favores a sus familias.

"La profesora", un con trasfondo histórico, mostrará también de qué manera luchan esas familias para frenar tal abuso de poder y cómo la amenaza se invierte cuando descubren las estrechas relaciones de la docente con el Partido Comunista.

"STEFAN ZWEIG: ADIÓS A EUROPA", LA DRAMÁTICA VIDA DEL AUSTRÍACO QUE HUYÓ DE LOS NAZIS

La cineasta Maria Schrader lleva a los cines este drama histórico que ella misma ha escrito junto a Jan Schomburg que se centra en la vida de Stefan Zweig (1881-1942), el escritor, biógrafo y activista social austríaco (de origen judío) que tuvo que huir de su país por el régimen nazi.

"Stefan Zweig: Adiós a Europa", mostrará la complicada situación Zweig, que tuvo que refugiarse en París y más tarde en Londres, hasta terminar huyendo con su esposa a Sudamérica, donde se suicidó en 1942 a causa de un terrible miedo a que el nazismo se extendiese por todo el mundo.

"THE NEIGHBOUR", TERROR EN EL VECINDARIO

La nota de terror y suspense la pone en la cartelera "The Neighbour", un thriller que escribe y dirige Marcus Dunstan ("The Collector") y que tiene como actor principal a Josh Stewart ("Interstellar"), que se mete en la piel de John, un joven que decide volver a casa para buscar a su novia, a la que no logra localizar.

Durante la búsqueda, John decide entrar en casa de su vecino, donde descubre a su pareja y a otras personas secuestradas, a quienes tratará de liberar antes de que regrese el dueño de la vivienda.

"KALO POTHI. UN PUEBLO DE NEPAL", AMISTAD EN TIEMPOS DE GUERRA

"Kalo Pothi. Un pueblo de Nepal", dirigida por Min Bahadur Bham, es una película -de enfoque casi documental- que muestra la fuerte amistad que existe entre Prakash y Kiran, dos amigos que viven en un pueblo al norte de Nepal, devastado por una guerra civil que, en ese momento, está en tregua.

Los dos jóvenes, inseparables a pesar de sus diferencias, deciden criar una gallina para vender sus huevos, pero, cuando el animal desaparece, ambos emprenderán un viaje para encontrarla sin pensar en el peligro que pueden correr pese al frágil alto el fuego.