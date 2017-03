Trump carga contra el rapero Snoop Dogg por un videoclip en el que le dispara

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado contra el rapero Snoop Dogg por el vídeo musical en el que apunta al mandatario con una pistola y le dispara, y ha señalado que si lo hubiese hecho con su predecesor, Barack Obama, estaría en la "cárcel".

"¿Podéis imaginar cuál sería el clamor si Snoop Dogg, con su fracasada carrera y todo, hubiese apuntado y disparado al presidente Obama? ¡Cárcel!", ha exclamado Trump desde su cuenta de Twitter.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!