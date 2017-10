'Star Wars: Los últimos Jedi' desvela un nuevo tráiler cargado de secretos

Rian Johnson, director de Star Wars: Los últimos Jedi, ya avisó a los fans: el tráiler final de película era demasiado revelador y había que evitarlo para no caer en los temidos spoilers. Tenía razón.

"Cuando te encontré vi un poder puro e indómito... algo realmente especial". La voz de Snoke (Andy Serkis) sobre imágenes de Rey (Daisy Ridley) abre este adelanto que rápidamente nos conduce hasta dónde dejó la historia el Episodio VIII, el momento en el Rey da con el exiliado Luke Skywalker (Mark Hamill) y le entrega su sable láser.

I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it.



But it’s gooooood..... https://t.co/Y29K5yz8i4