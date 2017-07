El Mad Cool continuará este sábado tras la muerte de un acróbata

El festival Mad Cool, que se celebra desde este jueves en la Caja Mágica de Madrid, continuará con su programación tras el accidente en el que falleció un acróbata en el escenario principal.

El acróbata realizaba una performance en la que se ha introducido en una urna de metacrilato que ha sido izada por una grúa hasta una altura aproximada de unos 30 metros. Iba sujeto a un arnés que, por causas que están siendo investigadas, se ha roto o desprendido y ha caído al escenario. Los servicios de emergencias que le han atendido no han podido salvar su vida.

Tras el accidente, el festival ha continuado con normalidad, con la actuación de Green Day a continuación en el escenario principal. Sobre las 3.30 de la madrugada, la organización ha emitido un comunicado que ha publicado en su página web:

Previamente, la banda estadounidense Green Day publicaba un mensaje en las redes sociales en el que señalaban que se habían encontrado con la noticia tras bajar del escenario.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident