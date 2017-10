Cinco canciones para recordar el eterno legado de Tom Petty

El corazón de los Heartbreakers se ha roto. Tom Petty falleció a los 66 años tras sufrir un ataque cardíaco en su domicilio de Malibú. El cantante deja tras de sí un legado recordado por temas como American Girl o Learning to fly y una trayectoria que le atestigua como eterno icono musical.

"Estamos desolados de anunciar la muerte prematura de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo Tom Petty", comunicaba su representante en el Twitter del artista. El intérprete, que ha recibido 10 nominaciones a los Premios Grammy desde 1981 y ha vendido 80 millones de discos a lo largo de su carrera, es recordado de esta forma por familiares y millones de fans en todo el mundo.

A través de sus alegres melodías, Petty expresó las preocupaciones de toda una generación estadounidense también influida por los acordes de The Beatles, Bob Dylan o Elvis Presley.

Todo comenzó con el grupo Tom Petty and the Heartbreakers, formado en Gainesville (Florida) en el año 1976. Junto al líder de la banda, Mike Campbell, Ron Blair, Stan Lynch y Benmont Tench conformaron un cartel de lujo que terminaría siendo uno de los mayores representantes del movimiento heartland rock. También participaron en él otros referentes como Bruce Springsteen o Bob Seger, quienes tomaron claves de la música country para crear un estilo musical sencillo y alegre, que muestra su preocupación por el pueblo y la clase obrera de Estados Unidos.

Además, Tom Petty ha publicado varios trabajos en solitario que comenzaron en 1989 con Full Moon Fever. No obstante, esta carrera en solitario realmente no tiene mucho de ello. Petty terminaría colaborando con muchos miembros de su banda originaria. El mejor ejemplo de ello es Wildflowers, un disco que contaba con todos los integrantes de Heartbreakers excepto Stan Lynch, el batería.

Asimismo, formó parte del supergrupo Traveling Wilburys también integrado por otros cinco artistas de gran renombre: George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan y Jim Keltner. Aunque solo grabaron dos álbumes y la gira prometida nunca llegó, la reunión de tales pesos pesados de la música supuso un hito dentro de la industria. De hecho, la reedición lanzada en 2007 vendió 500.000 copias en todo el mundo durante su primera semana.

Como ocurre con las grandes leyendas del rock, Tom Petty se contagió de ese espíritu que no atiende al paso del tiempo. En pleno 2017, el cantante continuaba de gira celebrando los 40 años de carrera con los Heartbreakers, tocando sus canciones clásicas y haciendo vibrar a auditorios rebosantes de espectadores. La energía de aquel joven que comenzó tocando en Florida seguía presente años después, cuando ya se convirtió en toda una sensación musical.

Debido a la gran importancia de todas sus etapas y canciones, resulta complicado realizar una selección que haga justicia a su figura. Aun así, hemos agrupado cinco sencillos para recordar el legado de aquel que aprendió a volar a pesar de no tener alas.

American Girl | Tom Petty and the Heartbreakers (1977)

Es la segunda canción del álbum debut de Tom Petty and the Heartbreakers, lanzado el 1977. Aunque por entonces todavía eran un grupo desconocido, años más tarde el tema empezó a ser destacado por autores y la prensa especializada. Por ello, la revista Rolling Stone lo sitúa entre los 100 mejores temas de guitarra de la historia y fue versionado por artistas como Pearl Jam o Def Leppard.

Yer so bad | Full Moon Fever (1989)

La etapa en solitario de Tom Petty tampoco tiene desperdicio. En su primer disco, Full Moon Fever (1989), deja huella de los rasgos que le convirtieron en una leyenda del rock. El mejor ejemplo es Yer So Bad, la séptima de una docena de canciones en la que también participaron otros miembros de su banda originaria.

Free Fallin' | Full Moon Fever (1989)

También de ese primer disco en solitario nacería la que quizá sea una de sus canciones más reconocidas: Free Fallin'. Además de aparecer en películas como Jerry Maguire o ser versionada en macroeventos como la Superbowl, el tema es concebido como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone.

Learning to fly | Into the Great Wide Open (1991)

1991 fue un año especial para Petty. Después de varios años, el cantante reunió de nuevo al grupo para publicar su noveno álbum, Into the Great Wide Open. "Estoy aprendiendo a volar, pero no tengo alas", decía en uno de los versos más reconocidos del artista.

She’s my baby | Traveling Wilburys Vol. 3 (1990)

No podíamos despedirnos sin hacer referencia a su momento como integrante del Traveling Wilburys. She’s my baby es la canción que inaugura el segundo álbum del supergrupo integrado por artistas como Bob Dylan o George Harrison, y cuyos acordes de guitarra ahora sirven para rendir un digno homenaje a Tom Petty.