Dario Adanti y Edu Galán: "Nuestra gran esperanza es que el pueblo valenciano regrese al ridículo y devuelva al PP al poder"

Edu Galán y Dario Adanti son los responsables de Revista Mongolia. Coleccionistas de denuncias y dolor de cabeza de las asociaciones religiosas, ningún domingo van a misa y cada día santo o santo día lo recuerdan en su cuenta de twitter.

Tras conseguir más de 25.000 espectadores y no dejar referente de la derecha y la izquierda por ofender, actúan este fin de semana en la Rambleta con el show y after party de Mongolia, el musical 2.0.

Pregunta: ¿Váis a pedir que os imputen para acompañar a los alcaldes catalanes a hacer el show 'Mongolia te explica'?

Respuesta (conjuntas): Nos encantaría que nos metiesen pa' lante con 700 alcaldes catalanes. Deben formar unos fiestones terribles, muy catalanes: calçots con salsa de farlopa, castellers desnudos... todo muy Queen pero versión Castelldefells.

Os ha denunciado Ortega Cano, asociaciones religiosas... ¿Coleccionáis demandas? ¿Cuál creéis que será la próxima?

Esperamos que sea de Aznar por su aparición en nuestra portada de septiembre como lo que es: un integrista. Molaría verlo en un juzgado pero no parece que se vaya a animar... Él es más de invadir islotes.

¿Se puede hacer humor negro de derechas?

Claro. Hay miles de ejemplos: Chumy Chúmez, Berlanga, Jerry Lewis...

Ahora que la alcaldesa de Valencia está amortizada... ¿de qué político valenciano haríais chistes?

¿Amortizada es "fallecida", no? El problema es que las cotas de barbaridad que alcanzaron sus predecesores son muy difíciles de repetir. Por mucho que le crezcan las orejas a Ximo Puig. Nuestra gran esperanza es que el pueblo valenciano regrese al ridículo y devuelva al PP al poder con esa señora que es un repelús puro: Isabel Bonig.

En Estados Unidos tardaron cerca de tres semanas en hacer un chiste sobre los atentados del 11S. Louis CK tiene varios chistes sobre el ataque a las torres gemelas y sus bromas sobre el conflicto árabe israelí todavía levantan ampollas. ¿Cuánto tiempo habría que esperar para hacer un chiste sobre una tragedia? Por ejemplo... ¿Se podría hacer uno ahora sobre Barcelona?

Habría que distinguir humor y sátira. El humor puede esperar a hacer algo cómico sobre una tragedia pero la sátira puede decir algo muy negro y no cómico sobre la tragedia. De hecho, esa regla de esperar un tiempo se podría aplicar al humor pero a la sátira política no tanto, que está muy cercana al columnismo político. Es como si le pides a un columnista que se espere un tiempo. Y sí, se puede hacer sátira sobre Barcelona, solo hace falta leer nuestro número de septiembre. Y creemos que humor también pero no sabríamos cómo hacerlo.

¿Es el humorista el que 'se pasa' de gracioso o somos nosotros los que somos demasiados susceptibles?

Aquí, en general, siempre que el público sea adulto, es por ser demasiado susceptible: siempre te puedes ir si no te gusta. Ahora, que también hay cómicos muy flojos amparándose en el "mira cuánto me paso...", pues sí.

Que el humor sea más amargo... ¿responde a que la sociedad sea esté más amarga? ¿Más crispada?

Es que hablar de sociedad... ¿qué es una sociedad? Muy amplio, muy diverso y contradictorio. Dicho esto, en general, la sociedad que consume sátira tiene un punto masoquista, porque solo es un pataleo que no afectará al poder. La que consume humor, a veces usa el humor blanco para evadirse.

¿Por qué se acepta hacer chistes de gordos, de calvos, de mujeres... y no de víctimas de atentados?

No solo no se acepta, sino que es ilegal. Nosotros, aunque no lo haríamos, aceptamos que se pueda hacer humor de todo. Y, si es bueno, aún más.

Cuando conocisteis la denuncia por el show en Cartagena enviasteis el siguiente comunicado: "no vamos a admitir que se nos intente coaccionar para que dejemos de hacer lo que consideramos oportuno, necesario y útil para la construcción de una sociedad auténticamente democrática, laica y republicana". ¿Qué papel tiene el humor en el cambio social?

Ninguno. En ese comunicado nos referíamos a que Ortega Cano nos pedía pasta y si el juez nos condenaba, no tendríamos dinero para cervezas. Y beber cerveza es lo que consideramos oportuno, necesario y útil para la construcción de una sociedad auténticamente democrática, laica y republicana.