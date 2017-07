Noguera sobre el pufo de Ciegsa: "Font de Mora era el dóberman en la puerta mientras Caturla deshacía las cuentas"

El exconseller de Educación, Alejandro Font de Mora, actual diputado del PP y miembro de la Mesa de les Corts era "el dóberman a la puerta de Ciegsa". De esta peculiar manera lo ha definido la exdiputada y exportavoz socialista Ana Noguera, durante su comparecencia en las Corts este lunes. Noguera ha sido citada junto a su compañero Andrés Perelló y Josep Maria Panyella, de Compromís, por sus investigaciones y preguntas sobre la empresa que licitaba los colegios públicos en pasadas legislaturas.

Ambos representantes del PSPV han considerado al exconseller de Educación (en el periodo 2007-2011) como un "cómplice" de la trama de Ciegsa. Para Noguera, desempeñó el papel que "se esperaba de él y que se le encomendó" que era el de "ladrar, morder e impedir que pudiéramos rebotarle algo a Ciegsa". "Se prestaba a hacer de bunquer" cuando la oposición pedía información, ha relatado la exportavoz, que ha señalado que esa solicitud nunca se vio resuelta. " Ese era su papel y mientras Caturla hacía y deshacía las cuentas", ha incidido.

La exdiputada socialista ha descrito Ciegsa como "un iceberg" en el que los colegios y sus sobrecostes -de hasta mil millones de euros- es la punta que se ve, pero " lo que no se podía saber es la parte de abajo que ya tiene dos patas: una posible financiación del PP y una posible malversación de fondos de que aquellos que les llaman yonkis del dinero", ha subrayado recordando las declaraciones de Marcos Benavent.

Andrés Perelló, exdiputado del PSPV, en la comisión de investigación de Ciegsa

"La guerra de Ciegsa fue por el botín"

Andrés Perelló, por su parte, asegura que Font de Mora estaba avisado de todo y al no denunciar "se convirtió en cómplice". A su juicio, la pugna en la empresa pública entre las dos sensibilidades del PP valenciano (afines a Camps o a Zaplana) no era una "guerra política", sino "una guerra por el botín".

Perelló ha admitido que llegaban "quejas por doquier" de los colegios de arquitectos y de empresas, aunque ha apuntado que se reunían en secreto porque ellos les pedían que no les vieran juntos y ha incidido que en Ciegsa había proyectos no aprobados y modificados que no tenían ni actos administrativos.

Los dos exdiputados socialistas han recordado que la Sindicatura de Comptes emitía informes anuales alertando de la deuda de la empresa pública. Según Noguera, la deuda de Ciegsa era superior a la de diez comunidades autónomas. Ambos representantes confían en que la mayor cantidad de información que poseen los diputados ahora sirva para depurar responsabilidades.