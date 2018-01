Octavio Salazar: "Los hombres tenemos que reconciliarnos con la dimensión emocional"

Octavio Salazar es profesor de Derecho y escritor. Padre, feminista, constitucionalista y queer; con estas palabras se define, aunque no necesariamente en este orden. Es crítico con el papel de los hombres en la sociedad, con el del presidente del Gobierno -recuerden: "no nos metamos en eso"-, con la autoproclamada 'nueva política' y con el discurso de las nuevas masculinidades vinculado a la paternidad.

La masculinidad, como la entendemos hasta ahora, es una especie de jaula para los hombres. "Hay que entender que no tienes que tenerlo todo controlado, ser el protagonista, el héroe... Puedes ser vulnerable, frágil, dudar. Esa dimensión te da una visión distinta de la vida y de la relación de los demás. No puedes ir por la vida como un héroe solitario, como en un Western. Necesitas de los demás para que te ayuden, que te cuiden... que necesitas afecto", comenta el autor. Por ello, defiende "tenemos que reconciliarnos con la dimensión emocional, ver lo que nos estamos perdiendo por ser los más machos".

Los hombres, considera, deben ser responsables. "Cuando vemos una actitud machista tenemos la responsabilidad de que no se vuelva a repetir, de evitarlo entre los varones de nuestro entorno, de estar con las pilas puestas. También de no guardar silencio; los hombres hemos preferido hacerlo durante mucho tiempo, fingir que eso no va con nosotros... Y ya es hora de que señalemos las actitudes machistas y no ser cómplices. Ni reír la gracia, ni callarnos", sentencia.

Esta actitud -entendida como un deber-, confiesa, no es cómoda para todos los varones: "Tenemos que estar permanentemente haciendo visible que estamos en contra de determinadas cosas, de los comportamientos tóxicos. Te hace estar en una posición incómoda, ser una mosca cojonera, pero no hay otra forma de cambiar las cosas".

El autor presenta ' Autorretrato de un macho disidente' (Planeta, 2018) en la librería Soriano en Valencia, junto a Carmen Alborch.