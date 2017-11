El colapso se extiende a los centros de salud de Marina Salud: tres semanas para ver al médico de cabecera en Dénia

El colapso que sacude al área de salud de la Marina Alta no se circunscribe ya sólo al Hospital Marina Salud, donde hay muchas especialidades con tremendas listas de espera, sino que empieza a calar también en la Atención Primaria. En el centro de salud de Dénia, pacientes que pidieron cita el pasado 14 de noviembre no podrán ver a su médico de cabecera hasta el 4 de diciembre. Esto es, dentro de tres semanas.

Se trata de un tiempo inusitadamente alto para la medicina familiar, donde lo normal es que se pueda ver al facultativo en tres o cuatro días. Hubo incluso una época en la que era posible ser examinado por el médico de cabecera el mismo día en que se solicitaba, sin necesidad de cita. No es ahora el caso.

Es cierto que ese plazo de tres semanas corresponde al facultativo que acumula más demora. Pero los otros médicos del centro de salud de Dénia también sufren notable retraso por causas que en los últimos tiempos se repiten bajo la gestión de Marina Salud: los profesionales de baja no se sustituyen, la plantilla se ve sobrecargada de trabajo y estrés y el servicio se satura.

No sólo los trabajadores, también los propios pacientes se encuentran muy preocupados: ya no es que tarden mucho en ser atendidos por su médico de cabecera; es que si los deriva a algún especialista del Hospital de Dénia, allí hay especialidades como Traumatología, Dermatología u Oftalmología donde simplemente no se da cita debido a que las listas de espera superan ya los 6 meses. O sea, retraso sobre retraso.

Lo que hacen la empresa y la conselleria

La llegada este verano a Marina Salud de un nuevo gerente, Luis Carretero, en sustitución del anterior, Ángel Giménez, no ha mejorado mucho las cosas. En la concesionaria están muy preocupados por esta situación y se avecinan cambios en la jerarquía de la empresa. El servicio ahora mismo adolece de tantas deficiencias que es muy discutible que la mercantil esté cumpliendo con el contrato que en su día firmó con la Generalitat.

Ahora bien, la propia Conselleria de Sanidad no ha reaccionado oficialmente al colapso que en los últimos tiempos vive el área, a pesar de que en su día se comprometió con los alcaldes de la comarca a velar porque la atención asistencial fuera correcta. Sanidad, eso sí, está realizando inspecciones a los centros de salud de la Marina Alta pero sin elevar demasiado el tono contra la concesionaria. El ambulatorio de Dénia ya fue en este sentido inspeccionado, sin que se denunciara ninguna anomalía.